Pubblicità in concessione a Google

Il Consiglio comunale di Grottaglie ha approvato la presa d’atto dello schema di Protocollo di Intesa da sottoscrivere con l’Arcidiocesi Metropolitana di Taranto, avviando ufficialmente un percorso condiviso per la valorizzazione del Castello Episcopio, uno dei complessi monumentali più importanti e simbolici della città.

Pubblicità in concessione a Google

La deliberazione, approvata a larghissima maggioranza, segna un passaggio politico e amministrativo rilevante: Comune e Arcidiocesi intendono lavorare insieme per uno sviluppo coordinato e integrato delle attività culturali, turistiche e sociali legate al Castello Episcopio, bene di proprietà ecclesiastica ma già parzialmente utilizzato per funzioni di interesse pubblico, come l’Infopoint turistico e il Museo delle Ceramiche.

Un luogo simbolo tra storia, cultura e turismo

Eretto alla fine del XIV secolo e situato nel cuore del centro storico, a ridosso del Quartiere delle Ceramiche, il Castello Episcopio rappresenta da anni un motore culturale e identitario per Grottaglie. L’obiettivo dell’intesa è quello di ampliare e rafforzare questo ruolo, puntando su una fruizione più ampia e strutturata del complesso, rivolta alla comunità locale, ai visitatori, ai turisti e agli operatori culturali.

Il protocollo prevede la costituzione di un tavolo di lavoro congiunto che avrà il compito di programmare interventi di recupero, conservazione e rifunzionalizzazione degli spazi, con una visione orientata allo sviluppo del turismo culturale e religioso, alla destagionalizzazione dei flussi e alla promozione di un’offerta di qualità.

Accessibilità, formazione e nuovi progetti

Tra le finalità indicate figurano il miglioramento dell’accessibilità al Castello, la diffusione coordinata delle informazioni sulle iniziative culturali, la formazione e l’aggiornamento di guide e operatori turistici, oltre alla progettazione necessaria per intercettare fondi regionali, nazionali ed europei destinati alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Un’attenzione particolare sarà riservata anche allo sviluppo sostenibile e alla costruzione di un modello gestionale capace di rendere il Castello Episcopio un luogo di cultura multifunzionale, aperto a esposizioni, residenze artistiche, attività formative e momenti di aggregazione.

Il ruolo dell’Amministrazione comunale

Con l’atto approvato, il Consiglio ha conferito mandato al Sindaco Ciro D’Alò e alla Giunta comunale di definire nel dettaglio i contenuti dell’accordo definitivo, che sarà sottoscritto dallo stesso primo cittadino insieme all’Arcivescovo metropolita di Taranto Ciro Miniero.

Un passaggio che apre la strada a una fase nuova per uno dei beni più rappresentativi della città, con l’ambizione di trasformare il Castello Episcopio in un polo culturale sempre più centrale nella vita di Grottaglie e nel sistema turistico del territorio.