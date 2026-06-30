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La Giunta Comunale di Grottaglie ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione funzionale dell’area destinata al gioco libero all’interno della Cittadella dello Sport, in via dei Maratoneti. L’intervento, dal valore complessivo di 600.000 euro, trasformerà l’attuale area – oggi caratterizzata da impianti sportivi dismessi e infrastrutture degradate – in un moderno parco playground a servizio dell’intera comunità.

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Un parco di 4.200 mq per lo sport libero

Il progetto prevede la completa rigenerazione di uno spazio di circa 4.200 metri quadrati, attualmente inutilizzato, che diventerà un centro di aggregazione multidisciplinare. All’interno della nuova area sarà possibile praticare diverse discipline:

Padel , in sostituzione del precedente campo da tennis previsto nel progetto originario

, in sostituzione del precedente campo da tennis previsto nel progetto originario Basket

Calcio 3 contro 3

Skatepark

L’intervento include anche la realizzazione di una nuova area ristoro, il miglioramento dell’accessibilità alla struttura con nuovi percorsi pedonali e carrabili (utilizzabili anche dai mezzi di soccorso), oltre all’installazione di moderni impianti di illuminazione e nuovi servizi igienici.

Le parole del Vicesindaco Quaranta

“Con l’approvazione del progetto esecutivo manteniamo un impegno preciso verso i nostri giovani e verso l’intera città,” ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore allo Sport, Vincenzo Quaranta. “Restituiremo dignità a un’area strategica della nostra Cittadella dello Sport, trasformandola in un punto di riferimento per lo sport libero e la socializzazione. La pratica sportiva è un pilastro fondamentale per la crescita, la prevenzione e il benessere delle nuove generazioni: creare spazi moderni, confortevoli e sicuri significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità.”

Un nuovo polo sportivo cittadino

L’intervento è finanziato con risorse regionali (L.R. 67/2018) e si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione dell’intero quadrilatero urbano che ospita già la piscina comunale, lo stadio e il centro sportivo tennis, consolidando così il ruolo della zona come vero e proprio polo sportivo della città.

Nei prossimi giorni il progetto sarà messo a bando per l’affidamento dei lavori.