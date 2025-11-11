Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie informa che, per consentire l’avanzamento di importanti lavori stradali, da martedì 11 novembre a venerdì 14 novembre 2025, nella fascia oraria 06:00 – 16:00 (e comunque fino a fine lavori), saranno in vigore modifiche temporanee alla circolazione in diverse strade dell’area di Piazza IV Novembre.

In particolare, l’ordinanza n. 357 del 7 novembre 2025 prevede:

divieto di circolazione e di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati;

restringimento della carreggiata ;

cantieri mobili con interventi per “tratti di intervento successivi”, secondo questo ordine:

Area 1

Piazza IV Novembre, tratto tra via XXV Luglio e viale dei Cipressi

Viale dei Cipressi, tratto tra Strada vicinale Vecchia Grottaglie/Montemesola e Piazza IV Novembre

Area 2

Via Ennio, tratto tra via Gaspare Pignatelli e Piazza IV Novembre

Via XXV Luglio, tratto tra via Ennio e via Sant’Elia (1ª traversa)

Area 3

Via Martiri d’Ungheria, tratto tra Piazza IV Novembre e Piazza Rossano

Via Partigiani Caduti, tratto tra via delle Strettole e Piazza IV Novembre

L’amministrazione sconsiglia espressamente di entrare o uscire dalla città utilizzando lo svincolo “Grottaglie Aeroporto” della strada provinciale, invitando gli automobilisti a scegliere percorsi alternativi.

L’ordinanza resterà valida anche oltre il 14 novembre qualora i lavori non dovessero concludersi per cause di forza maggiore, come maltempo o problemi tecnici, ed entrerà pienamente in vigore solo dopo la completa installazione della relativa segnaletica stradale.

Durante tutta la durata del cantiere sarà comunque garantita la percorribilità di una semicarreggiata per ambulanze, mezzi di soccorso, autobus, trasporto pubblico e autoarticolati, così da non pregiudicare i servizi essenziali e la sicurezza dei cittadini.