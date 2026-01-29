home schooling
Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di home schooling, o istruzione parentale. Complice qualche caso finito al centro dell’attenzione mediatica e anche alcuni riferimenti nelle fiction, il tema è tornato nel dibattito pubblico. Ma di cosa si tratta davvero? E soprattutto: è legale in Italia?

Cos’è l’home schooling

Con il termine home schooling si indica un percorso educativo in cui i bambini e i ragazzi non frequentano una scuola tradizionale, ma vengono istruiti direttamente in ambito familiare o attraverso percorsi alternativi.

In Italia si parla più correttamente di istruzione parentale: non significa “niente scuola”, ma una modalità diversa di assolvere l’obbligo scolastico, che resta comunque valido per tutti.

Perché se ne parla sempre di più

L’interesse verso l’istruzione parentale è cresciuto negli ultimi anni per motivi diversi: esperienze negative a scuola, esigenze educative particolari, scelta pedagogica o desiderio di un apprendimento più personalizzato.

Alcuni casi estremi, come la cosiddetta “famiglia nel bosco” di cui si è parlato sui media, hanno contribuito a creare confusione, sovrapponendo situazioni irregolari a una pratica che, se fatta correttamente, è prevista dalla legge.

Il tema è arrivato anche nella narrativa televisiva: nella serie Un Professore 3 si accenna all’istruzione parentale come spunto di riflessione sul rapporto tra scuola, famiglie e ragazzi, segno di un interesse sempre più diffuso.

Cosa dice la legge italiana

In Italia l’istruzione parentale è consentita dall’articolo 30 della Costituzione e disciplinata da norme specifiche. I genitori possono scegliere di educare i figli al di fuori della scuola, ma devono rispettare alcune regole precise.

In sintesi:

  • l’obbligo scolastico resta valido;
  • i genitori devono dimostrare di avere le competenze tecniche ed economiche per istruire i figli;
  • ogni anno va presentata una comunicazione formale al dirigente scolastico del territorio;
  • gli studenti devono sostenere un esame di idoneità per accedere alla classe successiva.

Il quadro normativo è riassunto anche nella pagina dedicata all’istruzione parentale in Italia, che chiarisce diritti e doveri delle famiglie.

Come funziona nella pratica

Nella realtà quotidiana l’home schooling può assumere forme molto diverse. Alcune famiglie seguono programmi ministeriali, altre si ispirano a metodi pedagogici alternativi, spesso affiancandosi a tutor o realtà educative strutturate.

Non si tratta, quindi, di lasciare i bambini “senza regole”: il percorso deve garantire un livello di apprendimento adeguato e verificabile, proprio attraverso gli esami previsti.

Una scelta possibile, ma consapevole

L’istruzione parentale è una possibilità riconosciuta, ma richiede impegno, organizzazione e responsabilità. Non è una scorciatoia né una fuga dall’obbligo scolastico, bensì una scelta educativa che deve essere ponderata con attenzione.

Anche sul territorio jonico e a Grottaglie il tema suscita curiosità e domande, soprattutto tra i genitori più attenti ai modelli educativi. Per restare aggiornati su temi di scuola, famiglie e territorio, è possibile seguire gli approfondimenti pubblicati su Grottaglieinrete.it.

FAQ

L’home schooling è legale in Italia?

Sì, è legale se svolto nel rispetto delle regole previste dalla normativa sull’istruzione parentale.

Serve un titolo di studio ai genitori?

Non è richiesto un titolo specifico, ma i genitori devono dimostrare di avere competenze adeguate per l’istruzione dei figli.

I bambini devono fare esami?

Sì. Ogni anno è previsto un esame di idoneità per verificare il percorso svolto.

L’home schooling sostituisce completamente la scuola?

Sostituisce la frequenza scolastica, ma non l’obbligo di istruzione, che resta valido per tutti.

