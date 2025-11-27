Origini del monastero e presenza delle Clarisse a Grottaglie
Secondo diverse schede storiche e ricerche locali, la presenza stabile delle Clarisse a Grottaglie è attestata da almeno quattro secoli. Molte fonti indicano il 1591 come data significativa per l’insediamento delle monache nel Monastero di Santa Chiara, segnando l’avvio di una tradizione claustrale che ancora oggi caratterizza questo luogo.
Nel tempo emergono figure e famiglie legate alla storia del complesso, come quella di Girolamo Sanarica, che le testimonianze locali ricordano in relazione alla fondazione e ai rifacimenti successivi del monastero. La comunità ha sempre seguito la regola di Santa Chiara, nello spirito dell’“ora et labora”: preghiera intensa, silenzio, lavoro manuale e vita fraterna all’interno del chiostro.
Architettura e trasformazioni del complesso di Santa Chiara
Come molti complessi monastici del Sud Italia, anche il Monastero di Santa Chiara ha conosciuto nel corso dei secoli fasi di rifacimenti, restauri e adattamenti. La chiesa e il convento, nati in epocamedievale, sono stati interessati da interventi significativi, in particolare nel XVIII secolo, che hanno contribuito a dare all’edificio l’aspetto attuale.
All’esterno, la chiesa si presenta con una facciata semplice ed essenziale, in linea con lo stile sobrio proprio degli ordini claustrali. All’interno, invece, l’edificio conserva opere e decorazioni coerenti con la storia religiosa del luogo: testimonianze artistiche che raccontano la devozione francescana e la presenza silenziosa delle monache nel tessuto cittadino.
Le trasformazioni architettoniche riflettono la parabola tipica di molti monasteri: cambi di titolazione, ampliamenti, restauri conservativi e adattamenti funzionali, sempre però nel rispetto dell’identità originaria del complesso.
L’interno della Chiesa di Santa Chiara: un piccolo scrigno di arte sacra
Entrando nella Chiesa di Santa Chiara a Grottaglie si percepisce subito un’atmosfera raccolta e pacata, segno tangibile della vita claustrale che qui si svolge da secoli. Lo spazio sacro è pensato per accompagnare la preghiera delle monache e dei fedeli, con una cura liturgica che traspare da ogni dettaglio.
L’aula ospita statue, pale d’altare e pitture di pregio locale. Il linguaggio artistico è sobrio ma denso di spiritualità: pale devozionali, simulacri marmorei o lignei, decorazioni pittoriche che raffigurano episodi della vita di Cristo, dei santi francescani e, in particolare, di Santa Chiara d’Assisi. Ogni elemento contribuisce a creare un piccolo scrigno di arte sacra, strettamente connesso alla storia religiosa della città.
La luce entra in chiesa in modo dolce e filtrato, esaltando l’intimità dello spazio e invitando alla contemplazione silenziosa. È un ambiente che parla di raccoglimento, di preghiera continua e di una presenza discreta ma viva nel cuore della comunità grottagliese.
Il Monastero di Santa Chiara oggi: comunità, preghiera e vita quotidiana
Anche oggi il Monastero di Santa Chiara continua a essere un nucleo vivo di preghiera e di vita consacrata. La comunità delle Clarisse mantiene la clausura e un’intensa attività orante, facendosi voce di intercessione per la città e per quanti chiedono sostegno spirituale.
Notizie recenti ricordano, ad esempio, la benedizione del nuovo portone del monastero nel giugno 2025, alla presenza dell’Arcivescovo: un gesto simbolico che sottolinea il rapporto ancora attivo tra la comunità religiosa, la diocesi e il territorio. Segni concreti di un dialogo continuo tra il chiostro e la vita della città.
Le Clarisse vivono la propria vocazione tra silenzio, preghiera, lavori artigianali e devozionali, accompagnando le giornate con gesti semplici e ritmati. L’apertura verso l’esterno è discreta ma reale: attraverso richieste di preghiera, momenti di accoglienza spirituale e la partecipazione, nel rispetto della clausura, alle principali celebrazioni liturgiche.
Perché visitare il Monastero e la Chiesa di Santa Chiara a Grottaglie
Una visita al complesso di Santa Chiara a Grottaglie è consigliata per diverse ragioni. Innanzitutto per la sua importanza storica: il monastero racconta oltre quattro secoli di presenza claustrale femminile nel centro storico, in un dialogo costante con la città e con le sue trasformazioni.
In secondo luogo, per l’atmosfera di raccoglimento che si respira all’interno della chiesa: un silenzio raro nei centri urbani, capace di offrire una pausa di pace a chi cerca un momento di meditazione o preghiera.
Infine, per le opere d’arte religiosa custodite in un contesto monastico autentico, dove ogni quadro, ogni statua e ogni decorazione trovano senso nella vita quotidiana della comunità. Visitare Santa Chiara significa anche entrare in contatto, con discrezione e rispetto, con la realtà della vita consacrata femminile e con il lascito spirituale di
Santa Chiara d’Assisi nella nostra terra.