Nel cuore del centro storico di Grottaglie, tra vicoli in pietra e antichi edifici, il Monastero e la Chiesa di Santa Chiara rappresentano uno dei luoghi più significativi per la storia religiosa e la devozione cittadina. Un complesso monastico che, da oltre quattro secoli, spiritualità.

Origini del monastero e presenza delle Clarisse a Grottaglie Secondo diverse schede storiche e ricerche locali, la presenza stabile delle Clarisse a Grottaglie è attestata da almeno quattro secoli. Molte fonti indicano il 1591 come data significativa per l’insediamento delle monache nel Monastero di Santa Chiara, segnando l’avvio di una tradizione claustrale che ancora oggi caratterizza questo luogo. Nel tempo emergono figure e famiglie legate alla storia del complesso, come quella di Girolamo Sanarica, che le testimonianze locali ricordano in relazione alla fondazione e ai rifacimenti successivi del monastero. La comunità ha sempre seguito la regola di Santa Chiara, nello spirito dell’“ora et labora”: preghiera intensa, silenzio, lavoro manuale e vita fraterna all’interno del chiostro.

Architettura e trasformazioni del complesso di Santa Chiara Come molti complessi monastici del Sud Italia, anche il Monastero di Santa Chiara ha conosciuto nel corso dei secoli fasi di rifacimenti, restauri e adattamenti. La chiesa e il convento, nati in epocamedievale, sono stati interessati da interventi significativi, in particolare nel XVIII secolo, che hanno contribuito a dare all’edificio l’aspetto attuale. All’esterno, la chiesa si presenta con una facciata semplice ed essenziale, in linea con lo stile sobrio proprio degli ordini claustrali. All’interno, invece, l’edificio conserva opere e decorazioni coerenti con la storia religiosa del luogo: testimonianze artistiche che raccontano la devozione francescana e la presenza silenziosa delle monache nel tessuto cittadino. Le trasformazioni architettoniche riflettono la parabola tipica di molti monasteri: cambi di titolazione, ampliamenti, restauri conservativi e adattamenti funzionali, sempre però nel rispetto dell’identità originaria del complesso.

L’interno della Chiesa di Santa Chiara: un piccolo scrigno di arte sacra Entrando nella Chiesa di Santa Chiara a Grottaglie si percepisce subito un’atmosfera raccolta e pacata, segno tangibile della vita claustrale che qui si svolge da secoli. Lo spazio sacro è pensato per accompagnare la preghiera delle monache e dei fedeli, con una cura liturgica che traspare da ogni dettaglio. L’aula ospita statue, pale d’altare e pitture di pregio locale. Il linguaggio artistico è sobrio ma denso di spiritualità: pale devozionali, simulacri marmorei o lignei, decorazioni pittoriche che raffigurano episodi della vita di Cristo, dei santi francescani e, in particolare, di Santa Chiara d’Assisi. Ogni elemento contribuisce a creare un piccolo scrigno di arte sacra, strettamente connesso alla storia religiosa della città. La luce entra in chiesa in modo dolce e filtrato, esaltando l’intimità dello spazio e invitando alla contemplazione silenziosa. È un ambiente che parla di raccoglimento, di preghiera continua e di una presenza discreta ma viva nel cuore della comunità grottagliese.

Il Monastero di Santa Chiara oggi: comunità, preghiera e vita quotidiana Anche oggi il Monastero di Santa Chiara continua a essere un nucleo vivo di preghiera e di vita consacrata. La comunità delle Clarisse mantiene la clausura e un’intensa attività orante, facendosi voce di intercessione per la città e per quanti chiedono sostegno spirituale. Notizie recenti ricordano, ad esempio, la benedizione del nuovo portone del monastero nel giugno 2025, alla presenza dell’Arcivescovo: un gesto simbolico che sottolinea il rapporto ancora attivo tra la comunità religiosa, la diocesi e il territorio. Segni concreti di un dialogo continuo tra il chiostro e la vita della città. Le Clarisse vivono la propria vocazione tra silenzio, preghiera, lavori artigianali e devozionali, accompagnando le giornate con gesti semplici e ritmati. L’apertura verso l’esterno è discreta ma reale: attraverso richieste di preghiera, momenti di accoglienza spirituale e la partecipazione, nel rispetto della clausura, alle principali celebrazioni liturgiche.