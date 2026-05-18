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Benvenuti in questo viaggio nel cuore pulsante di Grottaglie, la città delle ceramiche, dove la fede si intreccia indissolubilmente con l’arte e l’architettura. Nella puntata di questo Podcast (in fondo alla pagina trovi l’audio da ascoltare) andremo alla scoperta di uno scrigno di spiritualità e storia, un palazzo che sebbene sia ubicato in bella vista nel cuore del centro storico, ha ben più di un segreto da svelarci: l’Oratorio della Confraternita del Purgatorio.

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Storia della Confraternita

La Venerabile Confraternita del Purgatorio, sotto il titolo della Natività della Vergine e poi di Santa Maria del Suffragio, fu ufficialmente fondata a Grottaglie il 17 novembre 1641 dal sacerdote Don Federico Monaco, sebbene le sue radici siano probabilmente ancora più antiche.

La sua regola fu approvata nello stesso anno da Mons. Tommaso Caracciolo ed inizialmente fu aggregata alla Comunità dei Chierici di San Gaetano, con la missione principale del culto dei defunti, dell’assistenza ai moribondi e della celebrazione di messe in suffragio.

Inizialmente la congrega non possedeva una sede propria e si riuniva presso la cappella dei Santi Marino e Cataldo nella Chiesa Matrice. Nel 1672 si aggregò alla Congregazione dei Chierici, sistemando a proprie spese l’attuale oratorio grazie alle donazioni e al prestigio dei suoi membri, spesso appartenenti alla classe borghese e intellettuale della città.

Il Palazzo e l’Oratorio

L’oratorio della Confraternita del Purgatorio non è un edificio isolato, ma si affaccia sulla piazza principale del centro storico, accanto alla Collegiata di Maria Santissima Annunziata, la Chiesa Matrice.

La sua posizione centrale lo ha reso nel tempo un luogo simbolico della vita religiosa e civile di Grottaglie, dove si intrecciano devozione, ritualità e memoria collettiva.

Il palazzo riflette lo stile sobrio ma austero del Barocco pugliese del XVII secolo, con linee pulite ed essenziali tipiche delle strutture confraternali dell’epoca, più orientate all’eleganza discreta che allo sfarzo.

Nel corso dei secoli la struttura ha subito diversi interventi di ampliamento e restauro. Nel Novecento furono aggiunti anche locali al piano terra destinati alla preparazione delle statue processionali.

Ingresso sobrio ed elegante

La facciata dell’edificio racconta la doppia anima dell’oratorio: quella religiosa e quella civile. Sul fronte spicca un caratteristico finestrone “a scacco di polpo” e una raffinata balconata con portico in pietra dura, utilizzata ancora oggi durante eventi religiosi e civili.

Sulla porta d’ingresso è presente una targa in pietra con immagini evocative delle anime purganti e una iscrizione latina che richiama il valore della preghiera di suffragio e il legame tra vivi e defunti.

Gli Ambienti dell’Oratorio

Gli ambienti principali dell’oratorio si trovano al piano superiore e sono raggiungibili tramite una scala che conduce alla loggetta porticata.

L’interno è stato concepito per favorire il raccoglimento e la disciplina comunitaria dei confratelli. L’oratorio principale è impreziosito da volte a vela, fregi e stucchi settecenteschi.

Qui si trova l’altare maggiore del XVIII secolo scolpito in pietra calcarea. Sul paliotto è raffigurata la Vergine del Suffragio, mentre sull’altare domina la statua dell’Addolorata e, al di sotto, quella lignea del Cristo morto.

All’interno sono custodite anche numerose opere d’arte, statue e quadri che rendono questo luogo un autentico patrimonio di fede e cultura.

Sempre al piano superiore si trova l’ufficio del priore, dove vengono custoditi i documenti storici della confraternita e svolte le attività amministrative della congrega.

La Sala dei Misteri

Accanto all’oratorio si trova la celebre Sala dei Misteri, luogo in cui vengono custodite le statue della Passione e Morte di Cristo che ogni anno sfilano durante i riti della Settimana Santa.

Le immagini rappresentano Cristo all’Orto, Gesù alla Colonna, l’Ecce Homo e Gesù che cade sotto il peso della croce, accompagnate dalle statue dell’Addolorata e del Cristo morto.

I confratelli, vestiti con il tradizionale camice bianco, mozzetta nera e cappuccio bianco ripiegato sul capo, accompagnano lentamente i gruppi statuari tra le vie della città, insieme alle consorelle in abito nero.

Le processioni sono scandite dalle struggenti marce funebri eseguite dal complesso bandistico cittadino. Tra i momenti più emozionanti vi è la sosta presso il cosiddetto “Calvario”, sotto Porta San Giorgio, dove viene intonato il celebre inno “Cristo è morto”.

Una tradizione che vive ancora oggi

La processione della Confraternita del Purgatorio non rappresenta soltanto un rito religioso, ma un vero momento di identità collettiva per l’intera comunità grottagliese.

Quando passate da Piazza Regina Margherita, fermatevi un istante davanti a questo edificio, ammiratene la semplice maestosità e lasciatevi avvolgere dal silenzio di un luogo che, da quasi quattro secoli, custodisce le speranze, la fede e le preghiere di un popolo.

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