Grottaglie, in questa estate, si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Ogni sera un evento, ogni via una sorpresa, ogni piazza una storia da vivere. Tra mostre, concerti, spettacoli e mercatini, il centro storico si anima di vita e cultura, regalando a cittadini e turisti un’atmosfera magica.

Ma c’è un altro aspetto che sta facendo innamorare sempre più persone: l’enogastronomia grottagliese. La città, celebre per la ceramica, sta vivendo una nuova stagione culinaria. Tra i protagonisti di questa rivoluzione c’è senza dubbio Macchiaviva Bistrot, che ha saputo distinguersi grazie a una proposta raffinata, autentica e coinvolgente.

Il segreto? Un’accoglienza calda, che parte già dal benvenuto: un calice di prosecco fresco accompagnato da focaccia home made con stracciatella, pesto di basilico e pomodorini confit. Un preludio sensoriale che apre le porte a un viaggio tra i piatti più amati del menù.

Caprese 2.0: la semplicità che sorprende

Un piatto che racconta l’anima del sud. Pomodori, mozzarella di bufala e un gioco di consistenze che valorizza ogni ingrediente. Fresca, elegante, perfetta per iniziare con gusto e leggerezza.

Insalata tiepida di mare

Un classico rivisitato con gusto. I frutti di mare vengono serviti tiepidi in un abbraccio di sapori mediterranei. Perfetta per chi cerca equilibrio tra mare e freschezza.

Tempura di baccalà

Pastella leggera e asciutta, cuore tenero e saporito. La tempura di baccalà conquista chiunque ami la cucina che osa restando fedele alla materia prima.

Tagliolini: cozze o zucchine?

Pasta fresca fatta a mano ogni giorno. Le versioni con crema di cozze o con crema di zucchine sono tra le più richieste. Due interpretazioni diverse ma entrambe avvolgenti, gustose e impeccabili nella preparazione.

Risotto ai frutti di mare

Pensato per due persone, il risotto ai frutti di mare è un piatto che abbraccia il palato con morbidezza. Intenso, profondo, profumato. Racconta il mare con eleganza.

Frittura di pesce

Uno dei piatti più apprezzati: croccante, asciutta, abbondante. La frittura di pesce di Macchiaviva è perfetta per chi ama la tradizione ben eseguita. Da condividere… o da godersi da soli!

Polpo in doppia cottura

Un piatto che unisce tecnica e gusto. La doppia cottura regala al polpo una consistenza tenera e al tempo stesso saporita. Tra i piatti simbolo del bistrot, da provare assolutamente.

Millefoglie

Un dolce elegante e leggero. Sfoglia croccante, crema al mascarpone e frutti di bosco: ogni strato è un invito al piacere. Chiude il percorso gastronomico con un sorriso.

Questo menù, con i suoi piatti più amati, sarà disponibile ancora per pochi giorni: a breve Macchiaviva Bistrot presenterà un nuovo menù con interessanti novità. Un motivo in più per viverlo adesso, prima che cambi.

Scopri di più sulla cucina pugliese e su come Grottaglie stia diventando anche una meta enogastronomica da scoprire.