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Dopo un periodo di assenza del servizio, la Città di Grottaglie, ha pubblicato il 18 maggio 2026 un avviso esplorativo per la concessione del servizio di rimozione veicoli sul territorio comunale. La procedura, gestita tramite la piattaforma telematica CUC Montedoro, è rivolta a imprese del settore del soccorso stradale e custodia veicoli interessate a manifestare la propria disponibilità.

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Cosa prevede la concessione

Il servizio comprende una serie di attività affidate in concessione biennale (rinnovabile per altri due anni): Rimozione forzata dei veicoli in sosta o fermata irregolare, disposta dalla Polizia Locale ai sensi degli artt. 159 e 215 del Codice della Strada, Recupero e custodia di veicoli rubati ritrovati, Recupero di veicoli coinvolti in incidenti stradali quando il conducente non è presente o non può avvalersi di altra impresa, Recupero e demolizione di veicoli abbandonati, con relativa radiazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Rimozioni per motivi di ordine pubblico, sicurezza, manifestazioni, calamità e interventi urgenti sul suolo, Recupero e trasporto presso officina dei veicoli della Polizia Locale in caso di avaria, foratura o incidente.

Obblighi operativi del concessionario

Il capitolato impone standard precisi: Intervento entro 30 minuti dalla chiamata della Polizia Locale, in qualsiasi punto del territorio comunale, Servizio attivo tutti i giorni, feriali e festivi, dalle 06:00 alle 22:00, Deposito e custodia dei veicoli esclusivamente nel territorio di Grottaglie, Restituzione H24, anche nei festivi, previo pagamento delle spese di intervento e custodia, Tariffe applicate secondo il D.M. 4 settembre 1998 n. 401, aggiornate annualmente sulla base dell’indice ISTAT, Almeno 10 interventi gratuiti l’anno per rimozioni urgenti disposte dalla PA per motivi di ordine pubblico o sicurezza, Compilazione di verbali di rimozione e restituzione in tre copie; invio mensile alla Polizia Locale dei dati sui veicoli giacenti.

Perché questa gara è importante per Grottaglie

Il ripristino del servizio di carro attrezzi risponde a una necessità concreta di sicurezza stradale e ordine urbano nel Comune di Grottaglie. Senza un concessionario attivo, la Polizia Locale non dispone di uno strumento operativo immediato per gestire le violazioni al Codice della Strada che richiedono la rimozione del veicolo, né per recuperare mezzi abbandonati o coinvolti in sinistri.

La scelta di procedere tramite concessione — e non appalto — potrebbe significare che il servizio si autofinanzia attraverso le tariffe pagate dagli utenti: nessun costo diretto per le casse comunali nelle situazioni ordinarie.