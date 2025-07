Il Comune di Grottaglie mette all’asta terreni di Masseria Grisete

Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie ha ufficialmente indetto un’asta pubblica per l’alienazione di quattro lotti di terreno agricolo di proprietà comunale, situati in località Masseria Grisete, zona rurale della città. L’iniziativa rientra nell’ambito di una strategia di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente, attraverso operazioni che favoriscano il riutilizzo di aree non strategiche per il Comune ma potenzialmente interessanti per soggetti privati. L’avviso pubblico è consultabile anche sul sito ufficiale del Comune di Grottaglie.

L’alienazione di terreni comunali è una pratica sempre più diffusa tra gli enti pubblici italiani, con l’obiettivo di razionalizzare le proprietà immobiliari e ottenere nuove risorse economiche. Un’asta pubblica è una procedura trasparente di vendita in cui un soggetto pubblico cede beni a chi offre il prezzo più alto. In questo caso, il bando riguarda terreni agricoli non utilizzati a fini istituzionali.