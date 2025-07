Pubblicità in concessione a Google

Anna Montella è un personaggio per certi aspetti atipico nel panorama culturale grottagliese (e non solo).

Tanto ricca di idee e progetti quanto schiva nell’apparire sotto le luci delle ribalte che tanto piacciono ad una certa intellighenzia che ben poco disdegna inaugurazioni e buffet; tenace quanto poco ascoltata paladina del “genius loci” grottagliese e ambasciatrice culturale con presenze e partecipazioni di rilievo in importanti progetti culturali nazionali; vera anima pulsante del caffè letterario “La Luna e il Drago” e della associazione culturale “ Lu Laùru” e allo stesso tempo generosa collaboratrice e partner operativa in molti altri progetti culturali.

Una artista originale e poliedrica

Bastano queste poche righe per spiegare quanto sia poliedrica la sua attività e quanto difficilmente incasellabile il suo percorso intellettuale, che si snoda tra prosa e poesia, ricerca storica e racconti romanzati, immagini oniriche, lipogrammi, testi monovocalici e drabble intriganti.

Come molti artisti, anche Anna Montella esplora il passato, il presente ed il futuro, tanto nella storia dei luoghi e delle persone che a livello personale; ed è forse per questo motivo che ha deciso di celebrare in maniera singolare un anniversario speciale.

Una nuova veste per leggende senza tempo

Nel 2000 Anna Montella dava alle stampe la sua prima pubblicazione: un “quaderno” che, prendendo a pretesto le costellazioni tra favola e mito – senza tuttavia avere alcuna intenzione di addentrarsi in questioni di carattere astronomico o astrologico – introduceva alla mitologia. Un prezioso piccolo manuale da leggere, consultare e collezionare.

A quella prima pubblicazione, negli anni, ne sono seguite altre, di diverso genere, ma la prima pubblicazione è un po’ come il primo amore, quello che non si scorda mai.

A 25 anni da quella prima esperienza, per celebrare le sue “nozze d’argento” con la parola scritta, l’autrice ha deciso, così, di andare in ristampa con una versione leggermente ampliata, arricchita in calce di un corposo glossario con gli dei e i personaggi del mito citati nel volume, cercando di mantenere il focus e le atmosfere “grafiche” di quel primo quaderno, ormai fuori commercio e introvabile.

Piccole tracce per grandi storie

“Il fascino del meraviglioso”, questo il titolo del libro, è disponibile per l’acquisto online sul sito youcanprint.it e propone ai lettori “uno sguardo al Mito, dalle costellazioni alle antiche celebrazioni”, affrontando in maniera diretta e tutt’altro che accademica un argomento che da sempre affascina l’Uomo.

Il lavoro di Anna Montella non ha l’ambizione di essere un trattato di mitologia, date anche le dimensioni contenute del piccolo volume, ma si propone, eri come oggi, quello di catturare l’attenzione del lettore attraverso degli appunti, delle note, dei memorandum, risvegliando quanto conservato nella memoria e suscitando la voglia di saperne di più di quella porzione di tempo in cui il divino si è fuso con l’umano, la realtà si è fusa con la fantasia e le vicende degli uomini si sono mescolate, intrecciandosi, con quelle degli dei, quando il senso del magico e del meraviglioso erano parte integrante del vivere quotidiano.