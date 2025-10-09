Pubblicità in concessione a Google

Taranto si prepara a una giornata ad alto tasso di futuro. Venerdì 10 ottobre 2025 il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sarà in città per una doppia tappa al BAC–Parco della Musica (via Di Palma 233): un’agenda compatta, concreta, pensata per mostrare come innovazione tecnologica e formazione possano diventare un unico percorso. Tra inaugurazioni, robotica e confronto con il mondo produttivo, la rotta è chiara: formare competenze spendibili e accelerare l’occupabilità.

Giuseppe Valditara a Taranto

Il programma in 90 secondi

Alle 10.30 parte la Call For Innovation 2025. Alle 12.00 – alla presenza del Ministro – taglio del nastro e inaugurazione dei laboratori ATLAB, finanziati con fondi PNRR, seguiti da una simulazione di robotica. Alle 12.20 si apre il meeting con sistema ITS, imprese di Confindustria e mondo scolastico. A cornice, i saluti istituzionali e il confronto sul modello formativo che integra scuola, accademie e aziende (Per restare in tema di informazioni utili per i cittadini, può tornare comodo anche questo approfondimento su come capire da dove arriva una raccomandata, tra i contenuti più cercati dai nostri lettori).

Perché è importante per Taranto

La giornata valorizza il ruolo degli Istituti Tecnologici Superiori nel collegare formazione e impresa. L’innovazione non è un talk: è didattica concreta, laboratori attivi, tecnologie che si toccano con mano. È anche un test di ecosistema: istituzioni, scuole e aziende che si parlano e costruiscono percorsi chiari verso il lavoro.

Le eccellenze coinvolte

Protagonisti i Laboratori 4.0 di ITS Academy Mobilità e il Campus Formativo Integrato dell’ITT Pacinotti. Quest’ultimo è risultato secondo in Puglia e nono in Italia su 54 progetti finanziati e 450 candidature. Nel frattempo, a Taranto 25 studentesse e studenti egiziani seguono il corso in “Lean Supply Chain Manager” in lingua inglese, grazie a una cooperazione con il College of International Transport & Logistics e la Camera di Commercio Italo-Araba, in linea con il Piano Mattei. Per inquadrare i finanziamenti e le opportunità, può essere utile consultare la pagina ufficiale sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Numeri e impatto sull’occupazione

Il modello ITS mette al centro le imprese del sistema confindustriale e garantisce standard formativi elevati, con indici di occupabilità che sfiorano il 90% entro 12 mesi dal diploma di specializzazione. In altre parole: percorsi brevi, competenze tecniche aggiornate, sbocchi rapidi. È il tipo di formazione che piace alle aziende e che serve ai ragazzi.

In due righe. Venerdì 10 ottobre Taranto accende i riflettori su laboratori, robotica e formazione che porta al lavoro. Un’agenda agile per dire, con i fatti, che l’innovazione è già qui: nei campus, nelle aule, nelle imprese che aspettano competenze pronte a entrare in produzione.