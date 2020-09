Pubblicità

Si comunicano gli incontri ai quali prenderà parte il Ministro per il Sud e per la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano, nel pomeriggio di martedì 1 settembre:

Ore 17.00 Il lattoniere Puglia Inox Grottaglie Zona industriale – “Una scommessa per il Mezzogiorno. Aeroporto Porto Zes” con Nicola Oddati, Coordinatore Iniziativa Politica Segreteria Pd e Federazione Provinciale Pd Taranto, Giovanni Chianese, Federazione Provinciale Pd Taranto Ciro D’Alò, Sindaco Grottaglie, Avv. Sergio Prete, Presidente AdSP, On. Ludovico Vico, Anna Rita Palmisani, Candidata al Consiglio Regionale e Pierluigi Di palma Presidente fondazione Demetra.

Ore 19.30 Piazza Maria Ausiliatrice – Manduria – Presentazione Lista PD alle elezioni amministrative con i candidati al Consiglio Comunale Maria Grazia Cascarano e Leonardo Notarnicola. Saluti del Candidato Sindaco Domenico Sammarco.

Ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Giuseppe Provenzano dal 5 settembre 2019 è il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale. Nato a San Cataldo il 23 luglio 1982, è cresciuto a Milena, in provincia di Caltanissetta, oggi vive a Roma con Valentina e i due figli Giovanni e Caterina. Laureato e dottorato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nel 2010 entra in SVIMEZ come ricercatore e nel 2016 viene nominato vice direttore. Il suo lavoro di ricerca si è concentrato sulle politiche di coesione e di sviluppo del Sud. Da dicembre 2012 a marzo 2014 è stato capo della segreteria dell’Assessore per l’Economia della Regione Siciliana. È stato consulente del Ministro dell’Ambiente nel 2013-14 e ha coordinato gli Stati generali della lotta alle mafie presso il Ministero della Giustizia tra il 2017 e il 2018. Eletto all’Assemblea costituente del Partito Democratico alla sua fondazione, nel 2017 entra a far parte della Direzione Nazionale del Partito Democratico. Nel giugno 2019 è nella Segreteria Nazionale come responsabile delle politiche del lavoro. Da novembre 2019 presiede il gruppo di lavoro dei ministri del Partito Socialista Europeo (PES) che si occupano di coesione e sviluppo regionale. Ha collaborato con diversi giornali e riviste. Il suo ultimo libro è «La sinistra e la scintilla. Idee per un riscatto» edito da Donzelli.

