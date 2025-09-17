Pubblicità in concessione a Google

Il Taranto Calcio, risorto dopo il fallimento della scorsa stagione, ha appena inaugurato il nuovo campionato e, si spera, un nuovo filotto di trionfi sportivi. Iscritto all’Eccellenza pugliese, ha debuttato vittoriosamente giovedì 4 settembre in casa dello Spinazzola, per il recupero della prima giornata.

Il match si è disputato presso lo stadio “Fausto Coppi” di Ruvo di Puglia, riaccendendo la passione di migliaia di tifosi tarantini, i quali non hanno potuto seguire la propria squadra del cuore in trasferta a causa delle disposizioni del prefetto.

Il Taranto a caccia della promozione

È partita con grande entusiasmo la nuova stagione del Taranto Calcio. La vigilia del match vinto per 1-0 contro lo Spinazzola è stata accompagnata da un momento speciale: mercoledì 3 settembre, infatti, l’amministratore unico Domenico Ladisa e l’allenatore Ciro Danucci hanno presentato ai tifosi il Piano strategico e industriale del club, insieme ad alcuni doverosi approfondimenti tecnici sulla rosa.

Ma quante possibilità ha il Taranto di centrare la promozione? E, soprattutto, quali sono i motivi che dovrebbero spingere i tifosi a credere nel progetto di Ladisa? Negli ultimi giorni, la notizia che ha avuto più risonanza è stata quella relativa all’addio di Axel Desjardins, portiere italo-canadese classe 2000. L’estremo difensore ha rescisso il contratto di comune accordo col club, in seguito a un evidente cambio di strategia: a questo punto, Ciro Danucci dovrebbe puntare su un under, liberando uno slot per un giocatore di movimento in grado di cambiare gli equilibri (Pippo Falco?).

Nel frattempo, sono arrivati anche Mattia Alviero Terrana, esterno del 2007 reduce da una stagione in Serie D tra le file della Sancataldese, e il portoghese João Pedro, attaccante classe 2007 in prestito dal Gravina, altro club di Serie D. La presenza in rosa di giocatori come Lamin Jallow, attaccante con un passato in Serie B e nella Lig 1 turca, ma anche di volti noti come Dammacco, Vukoja e Russo, lasciano presagire la ferma volontà di vincere il girone e tornare nel calcio che conta. E se poi dovesse arrivare anche Falco…