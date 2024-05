Pubblicità in concessione a Google

Novità in seno alla Giunta Comunale a Grottaglie.

A seguito delle dimissioni di Alessia Piergianni da assessore della Giunta Comunale con deleghe alle Politiche agricole, sviluppo rurale e centro servizi per l’agricoltura, verde pubblico, strade rurali, Promozione delle tradizioni locali il sindaco Ciro D’Alò ha ritenuto di riservare a se le deleghe dando però incarico extra giunta al Consigliere Giulio De Carolis.

Lo stesso De Carolis quindi avrà compiti di studio, analisi e verifica, con una funzione esclusivamente propositiva e di consulenza. L’incarico e la delega assegnati dovranno essere svolti in supporto al Sindaco, al quale il consigliere incaricato dovrà riferire in merito l’attività svolta, come pure alla Giunta Comunale ed ove occorra al Consiglio Comunale per l’adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

Il consigliere delegato non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, non avrà poteri decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli Assessori, non potrà assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva, che restano di competenza del Sindaco e, comunque, non potrà adottare atti di gestione spettanti al personale comunale.

Per l’esercizio della presente delega al Consigliere non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.