La Direzione Generale per la proprietà industriale, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Dipartimento mercato e tutela del MIMIT informa che, in relazione alla materia delle Indicazioni geografiche protette, la Commissione Europea ha adottato un bando che prevede la concessione di contributi per la promozione dei prodotti artigianali e il sostegno degli artigiani.

Il bando ha come obiettivo ultimo il supporto al turismo, ma riserva particolare attenzione alle indicazioni geografiche (sia agroalimentari che artigianali e industriali). Tra le attività e i costi ammissibili al finanziamento vi è infatti “lo sviluppo della proprietà intellettuale come ad esempio il supporto alla stesura dei disciplinari di produzione” (vedasi a pag. 28 dell’invito a presentare proposte). A beneficio dei produttori di indicazioni geografiche non-agri, inoltre riporta un elenco (non esaustivo) di 45 prodotti tipici italiani i cui produttori possono essere considerati beneficiari dei progetti finanziabili (pag. 24 e 25).

Le linee di intervento previste sono 3:

supporto diretto agli artigiani (con contributi finanziari o assistenza tecnica)

creazione di meccanismi di collaborazione e scambio tra artigiani tramite la piattaforma europea del turismo

incentivi per progetti che integrino artigianato e promozione turistica nelle regioni di produzione.

Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno sei candidati, che soddisfino tutte le condizioni di cui al capitolo 6 del testo del bando, tra le quali l’appartenenza ad un minimo di 3 paesi UE.

Il budget complessivo disponibile è di 970.000 euro, con contributi per singoli progetti che vanno dai 5.000 ai 35.000 euro.

Per eventuali quesiti specifici, gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo:

EC-MOVE-TOURISM-CALLS@ec.europa.eu.

La notizia e i materiali informativi sono disponibili sul sito UIBM, alla seguente pagina:

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi-ue-per-la-promozione-dei-prodotti-artigianali