Pubblicità in concessione a Google
Si è svolto nella mattinata di mercoledì 24 settembre 2025, nella sede dell’Episcopio di Taranto, un nuovo incontro tra il sindaco della città di Grottaglie, Ciro D’Alò, e l’arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero.
Le parti, impegnate ormai da diversi mesi in un dialogo costante, nell’incontro successivo alla sentenza del Tribunale di Taranto che impone la restituzione del Castello Episcopio all’Arcidiocesi di Taranto, sua legittima proprietaria, si sono confrontate, nuovamente, sul futuro dell’immobile.
Riconoscendo l’importanza del Castello Episcopio per la comunità grottagliese, sotto il profilo storico-culturale e architettonico, il desiderio delle parti è di tutelare un bene della Curia che rappresenta un tratto identitario della comunità locale.
Dato il valore non esclusivamente materiale, Sua Eccellenza, Monsignor Ciro Miniero ha confermato la volontà di continuare a garantire la disponibilità del Castello alla comunità grottagliese, in prosieguo della propria vocazione.
Pertanto, non saranno attuate azioni finalizzate a sottrarre il bene alla fruizione cittadina.
In un impegno congiunto tra Amministrazione comunale e Curia di Taranto, il confronto prosegue, con una serie di incontri futuri, per definire la questione giuridica, gli aspetti economici ed architettonici dell’edificio.
A darne comunicazione il sindaco di Grottaglie.
Pubblicità in concessione a Google