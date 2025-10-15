Pubblicità in concessione a Google

Seguendo le indicazioni ministeriali e regionali, è stata avviata anche in Asl Taranto la campagna vaccinale contro l’influenza stagionale, che andrà avanti nelle prossime settimane grazie alla collaborazione attiva dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per la somministrazione dei vaccini nei propri ambulatori.

E così stamane il Commissario straordinario della Asl Taranto, Vito Gregorio Colacicco, ha invitato i rappresentanti delle istituzioni alla vaccinazione per sensibilizzare le persone “Come ogni anno siamo qui per ribadire che il vaccino contro l’influenza è un vaccino sicuro – ha dichiarato Colacicco – e la vaccinazione, fortemente raccomandata per i soggetti fragili, permette di evitare complicanze importanti di salute, evitando così al sistema sanitario di dover utilizzare risorse, umane e tecnologiche, per la gestione di complicanze evitabili. Anche quest’anno la campagna vaccinale potrà svolgersi in sicurezza e in maniera capillare grazie ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che ringrazio e che opereranno, come ogni anno, per garantire la vaccinazione ai propri assistiti.”

Diverse le istituzioni del territorio che hanno accolto l’invito del Commissario Colacicco, partecipando con entusiasmo all’iniziativa. “L’influenza può essere una malattia insidiosa, specie nei soggetti più fragili – ha affermato Michele Conversano, Direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl Taranto – Il vaccino ci protegge, evita l’insorgere di complicanze legate all’influenza e riduce la pressione sui servizi sanitari”.

L’obiettivo principale della vaccinazione antinfluenzale è la prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura nei gruppi ad aumentato rischio di malattia grave. Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, il vaccino antinfluenzale è gratuito e fortemente raccomandato per le persone con età superiore a 60 anni, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni d’età, le donne in gravidanza e nel periodo post partum, i soggetti fragili, in particolare affetti da patologie croniche polmonari, epatiche, cardiocircolatorie, diabete e obesità, immunodepressioni congenite o acquisite, malattie croniche neuromuscolari e soggetti che devono essere sottoposti a importanti interventi chirurgici, i ricoverati presso strutture per lungodegenti, i familiari di soggetti fragili, personale sanitario, addetti ai pubblici servizi, come le forze di polizia, donatori di sangue e persone che, per motivi di lavoro, sono a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.

Il vaccino è sicuro e gratuito, previene sia l’influenza che le sue complicanze e può essere somministrato in contemporanea ad altri vaccini. In particolare, la Regione Puglia ha acquistato circa un milione di dosi di vaccino, di cui circa 140.000 mila destinati alla nostra ASL, differenziati per tipologia secondo criteri di appropriatezza per fascia di età e categoria a rischio.

Ci si potrà vaccinare contro l’influenza stagionale dal medico di famiglia e dal pediatra ma anche, grazie ad un accordo tra Regione Puglia, Federfarma Puglia, Assofarm e Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti, presso le farmacie oppure presso la sede del Dipartimento di Prevenzione agli ex Baraccamenti Cattolica (a Taranto in Via Leonida 2) il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16:30. Insieme al vaccino antinfluenzale è possibile richiedere anche la somministrazione del vaccino anti-Covid aggiornato. Per informazioni dettagliate e per la somministrazione, ogni cittadino può rivolgersi al proprio medico di medicina generale.