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La terza ondata di calore dell’estate 2026 sta vivendo in queste ore il suo apice su gran parte d’Italia, e la provincia di Taranto non fa eccezione. L’anticiclone nord-africano, saldamente posizionato sul Mediterraneo centrale ormai da giorni, continua a garantire cielo sereno, assenza di precipitazioni e valori termici ben sopra la media stagionale su tutto il territorio ionico.

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Le temperature in provincia: costa più mite, entroterra rovente

Come già osservato nei giorni scorsi, il caldo si distribuisce in modo diseguale sul territorio tarantino. Sulla costa, la brezza marina continua a esercitare un effetto mitigante: a Taranto città le massime si mantengono generalmente comprese tra 28 e 33-34 gradi. Nelle zone interne della provincia, invece, la ventilazione più debole lascia spazio a valori decisamente più alti, con punte che secondo le previsioni più aggiornate possono spingersi fino a 40 gradi.

Un altro elemento critico, oltre ai picchi diurni, sono le minime notturne: nei giorni scorsi si sono mantenute comprese tra 24 e 26 gradi, e nell’entroterra si sono registrati anche 30-32 °C, dando luogo a diffuse notti tropicali che non consentono un reale raffreddamento degli ambienti dopo il tramonto, con conseguenze dirette sulla qualità del riposo e sull’accumulo di stress da calore, soprattutto nella popolazione più fragile.

Il bollettino del Ministero della Salute

Nelle scorse settimane il territorio tarantino è già stato più volte interessato da bollettini di livello 3 (bollino rosso) del Ministero della Salute, la soglia più alta del sistema di allerta per le ondate di calore, che segnala condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute anche di persone sane e attive, non solo delle categorie più vulnerabili come anziani, bambini piccoli e persone con patologie croniche. Il picco della terza ondata di calore stagionale, in atto proprio in questi giorni, sta portando diverse città italiane, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, a raggiungere nuovamente il bollino rosso.

Quando arriverà il sollievo

Le tendenze meteo più recenti indicano un cambio di circolazione atteso a partire da domenica 19 luglio, quando correnti più fresche e instabili dovrebbero interrompere la lunga fase di caldo intenso che si trascina, con alcune brevi pause, fin dalla fine di giugno. Fino ad allora, l’invito degli esperti e delle autorità sanitarie è alla massima prudenza.

I consigli per affrontare il caldo in sicurezza

Evitare l’esposizione al sole e le attività fisiche intense nelle ore centrali della giornata, indicativamente tra le 11 e le 18;

Bere acqua regolarmente durante il giorno, senza attendere lo stimolo della sete;

Prestare particolare attenzione ad anziani, bambini piccoli, persone con patologie croniche e chi lavora all’aperto;

Mantenere gli ambienti domestici il più possibile freschi, arieggiando nelle ore più fresche della giornata (mattina presto e sera) e schermando le finestre esposte al sole;

Non lasciare mai bambini o animali domestici in auto, nemmeno per pochi minuti;

Consultare periodicamente i bollettini di allerta diffusi dalla Protezione Civile e dal Servizio Comunale di Protezione Civile di Taranto.