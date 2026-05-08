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Dopo la pubblicazione dell’ordinanza anti-blatte e derattizzazione, sui social sono emersi dubbi e interpretazioni non sempre corrette. Per questo è utile ribadire con chiarezza cosa devono fare i privati e su quali ambiti interverrà invece il Comune.

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Il riferimento è all’ordinanza già illustrata nel precedente articolo su blatte e derattizzazione a Grottaglie: obblighi per condomìni e privati, che disciplina le misure di prevenzione e contrasto sul territorio comunale.

Perché questo chiarimento

L’ordinanza distingue in modo netto tra aree pubbliche e proprietà private. Le attività di disinfestazione e derattizzazione non sono automaticamente a carico del Comune per qualsiasi spazio: la responsabilità varia in base alla titolarità dell’area. Ovvero distingue il pubblico dal privato.

Cosa devono fare privati e condomìni

I proprietari di immobili, amministratori di condominio e titolari di attività sono tenuti a intervenire sulle aree di proprietà privata. In particolare devono:

Effettuare interventi periodici di disinfestazione e derattizzazione nelle aree private;

Curare cortili, giardini, scantinati e spazi comuni condominiali;

Evitare accumuli di rifiuti o materiali che possano favorire la proliferazione di insetti e roditori;

Mantenere in buono stato tombini, griglie e sistemi di scolo interni alla proprietà;

Rivolgersi a ditte specializzate quando necessario.

Si tratta di obblighi previsti dalle normative igienico-sanitarie, volte a tutelare la salute pubblica, come stabilito anche dalle disposizioni generali in materia di disinfestazione.

Cosa farà il Comune

L’amministrazione comunale interverrà esclusivamente sulle aree pubbliche e sugli spazi di propria competenza. In particolare:

Strade e marciapiedi comunali;

Scuole ed edifici pubblici;

Parchi e aree verdi pubbliche;

Reti fognarie e tombini di competenza comunale;

Altri immobili di proprietà dell’ente.

Gli interventi programmati riguarderanno quindi il patrimonio pubblico e non le proprietà private.

Calendario degli interventi sulle aree pubbliche

Nel frattempo è stato diffuso anche il calendario del 1° ciclo di deblattizzazione e derattizzazione 2026 nell’abitato di Grottaglie. Gli interventi riguarderanno esclusivamente strade, marciapiedi, scuole, edifici e aree pubbliche secondo la programmazione indicata da Acquedotto Pugliese ed Evoluzione Ecologica.

Di seguito il dettaglio delle vie interessate giorno per giorno (18 maggio – 1° giugno 2026), come da programma ufficiale:

Si ricorda che il piano riguarda esclusivamente spazi pubblici. Le aree private, i cortili condominiali, i giardini interni e le pertinenze di immobili restano di competenza dei proprietari o degli amministratori, come previsto dall’ordinanza comunale.

Perché è importante la collaborazione

Il contrasto alla proliferazione di blatte e ratti richiede un’azione coordinata. Se il Comune interviene sugli spazi pubblici ma le aree private non vengono curate, il problema rischia di ripresentarsi.

Alcune FAQ utili

Il Comune interviene nei cortili condominiali?

No. I cortili e gli spazi interni ai condomìni sono aree private e la disinfestazione è a carico dei proprietari o dell’amministratore.

Chi deve intervenire nei giardini privati?

Il proprietario dell’immobile o il titolare dell’area è responsabile della manutenzione e degli eventuali trattamenti necessari.

E per i tombini?

Se si trovano su suolo pubblico sono di competenza comunale; se interni a proprietà private o condominiali spettano ai privati.

Cosa succede in caso di mancato rispetto dell’ordinanza?

L’inosservanza può comportare sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dal provvedimento comunale.

Hai notato situazioni critiche su aree pubbliche? Puoi inviare una segnalazione alla redazione.