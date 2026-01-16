Pubblicità in concessione a Google

Con l’inizio del nuovo anno, per molte famiglie è arrivato anche il momento di pensare alla scuola. In questo periodo, infatti, si aprono le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, una procedura che riguarda migliaia di studenti in tutta Italia, compresi quelli di Grottaglie.

Le domande vanno presentate entro una finestra temporale definita dal Ministero e, per la maggior parte degli istituti, si svolgono esclusivamente online. Per quest’anno le date vanno dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026.

Quando aprono le iscrizioni a scuola

Il periodo delle iscrizioni viene stabilito ogni anno dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le famiglie hanno generalmente diverse settimane di tempo per completare la procedura e inviare la domanda.

È consigliabile non attendere gli ultimi giorni, soprattutto per evitare problemi tecnici o difficoltà di accesso alla piattaforma.

In questo periodo molte scuole organizzano anche gli open day, giornate dedicate all’orientamento che permettono a studenti e famiglie di conoscere da vicino l’offerta scolastica.

È un’occasione utile per visitare gli istituti, incontrare docenti e dirigenti, informarsi sui percorsi di studio, sui progetti extracurriculari e sui servizi disponibili, così da scegliere la scuola più adatta alle proprie esigenze in modo consapevole.

Quali scuole prevedono l’iscrizione online

L’iscrizione online è obbligatoria per:

scuola primaria (classi prime);

scuola secondaria di primo grado (medie);

scuola secondaria di secondo grado (superiori).

Per la scuola dell’infanzia, invece, le domande vengono presentate ancora in modalità cartacea direttamente presso l’istituto scelto.

Come funziona la procedura di iscrizione

Le famiglie devono accedere al portale dedicato del Ministero utilizzando le credenziali digitali (SPID, CIE o CNS). Una volta effettuato l’accesso, è possibile:

scegliere la scuola di destinazione;

compilare il modulo con i dati dello studente;

indicare eventuali preferenze o opzioni;

inviare la domanda e monitorarne lo stato.

Tutte le informazioni ufficiali e aggiornate sono disponibili sulla pagina dedicata alle iscrizioni online del Ministero dell’Istruzione.

Cosa significa per le famiglie di Grottaglie

Anche a Grottaglie e nei comuni vicini, le scuole sono coinvolte nella procedura. In caso di dubbi, è sempre possibile rivolgersi alle segreterie scolastiche, che in questo periodo offrono supporto ai genitori, soprattutto a chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali.

FAQ

Chi deve iscriversi a scuola quest’anno?

Devono presentare domanda gli alunni che iniziano un nuovo ciclo scolastico: primaria, medie o superiori.

Serve lo SPID per l’iscrizione?

Sì, per accedere al portale online è necessario uno strumento di identità digitale come SPID, CIE o CNS.

È possibile modificare la domanda dopo l’invio?

In genere sì, entro la scadenza stabilita. Dopo la chiusura delle iscrizioni, non sono più consentite modifiche.

La scuola dell’infanzia è inclusa nella procedura online?

No, per la scuola dell’infanzia l’iscrizione avviene ancora direttamente presso l’istituto scelto.