Grottaglie si prepara ad accogliere una nuova generazione di piccoli cittadini: dal 16 giugno 2025 sono ufficialmente aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale “L’Asilo dei Bimbi” per l’anno scolastico 2025/2026.

Una notizia molto attesa dai genitori del territorio che desiderano offrire ai propri figli un ambiente educativo sicuro, stimolante e accogliente. In questo articolo ti forniamo tutte le informazioni utili per non perdere questa importante occasione educativa.

Cos’è l’Asilo dei Bimbi di Grottaglie

L’asilo nido comunale “L’Asilo dei Bimbi” è una struttura educativa pubblica situata nel territorio di Grottaglie. Rappresenta una delle principali risorse per le famiglie con bambini nella fascia 3-36 mesi. L’obiettivo del servizio è offrire un percorso educativo qualificato, orientato allo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo dei più piccoli.

Per informazioni dettagliate, si può consultare la pagina ufficiale del Comune di Grottaglie.

Chi può iscriversi

Possono essere iscritti all’asilo nido i bambini residenti a Grottaglie nati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 maggio 2025. È possibile presentare domanda anche per i bambini non ancora nati ma previsti entro il 31 maggio 2025.

In alcuni casi, è ammessa anche la partecipazione di bambini non residenti, se ci sono posti disponibili e in base alla graduatoria finale.

Come presentare la domanda

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, dal 16 giugno 2025 fino al 30 giugno 2025, accedendo al portale istituzionale del Comune di Grottaglie (www.comune.grottaglie.ta.it) nell’Area Tematica “Servizi online”, mediante autenticazione SPID.

La struttura, che accoglierà un massimo di 50 bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, è suddivisa in tre sezioni:

“Piccoli” (3-12 mesi)

“Medi” (12-24 mesi)

“Grandi” (oltre 24 mesi)

I minori già frequentanti nell’anno scolastico 2024/2025 avranno diritto di prelazione, in virtù del principio di continuità educativo-pedagogica.

L’asilo sarà attivo da settembre a luglio, con i seguenti orari:

Lunedì – Venerdì : 7:30 – 15:30

Sabato : 7:30 – 13:00

Mese di luglio: 7:30 – 13:30 (dal lunedì al sabato)

Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, verrà stilata una graduatoria sulla base del valore ISEE e di condizioni di priorità relative alla composizione e alla situazione lavorativa del nucleo familiare.

L’istanza dovrà essere accompagnata dalla documentazione giustificativa necessaria ai fini dell’attribuzione dei punteggi.

Per supporto nella compilazione online, è disponibile il Manuale SiMeal EVO allegato al bando.

Allegati