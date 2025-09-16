Pubblicità in concessione a Google

Negli ultimi anni sempre più scuole hanno iniziato a chiedere ai genitori di fornire ai propri figli una “merenda sana”. Non è un capriccio, né una moda passeggera: è la risposta a un bisogno concreto.

Troppo spesso, infatti, i bambini arrivano a scuola con snack confezionati ricchi di zuccheri e grassi, che danno una sensazione di sazietà immediata ma non aiutano né la concentrazione né il benessere a lungo termine. La scuola, come luogo di educazione, ha il compito di trasmettere buone abitudini che accompagneranno i ragazzi per tutta la vita, e la merenda ne è un esempio semplice ma efficace.

La merenda è spesso vista come un momento di pausa, una parentesi golosa nella giornata di bambini e ragazzi. In realtà, rappresenta molto di più: un’occasione fondamentale per fornire energia, favorire la concentrazione e accompagnare la crescita nelle diverse fasi dell’età scolare. Non si tratta solo di “spezzare la fame”, ma di imparare a dare al corpo ciò di cui ha bisogno, nel modo e nei tempi giusti.

Quando pensiamo alla merenda, immaginiamo un cibo veloce da infilare nello zaino, ma la qualità conta tanto quanto la praticità. Un bambino che impara a scegliere una merenda equilibrata sarà un adolescente e poi un adulto più consapevole, capace di ascoltare il proprio corpo e di rispettarlo.

Merenda Sana nella scuola dell’infanzia e primaria

I bambini hanno un metabolismo molto attivo e grandi necessità di energia. La merenda di metà mattina diventa quindi un vero “pieno di carburante” per affrontare le ore di lezione con attenzione e vitalità. Qui il rischio è cedere a snack confezionati troppo ricchi di zuccheri semplici, che danno una carica immediata ma passeggera. Meglio puntare su alimenti che combinino zuccheri complessi e fibre, come pane e marmellata, una piccola fetta di torta fatta in casa, un frutto di stagione o uno yogurt.

Merenda Sana nella nella scuola media

In questa fascia d’età il corpo inizia a cambiare e i ragazzi sperimentano nuovi gusti e abitudini. La merenda deve sostenere la crescita senza esagerare con le calorie: uno spuntino equilibrato aiuta a mantenere costante l’energia e a non arrivare affamati a pranzo. Possono andare bene frutta fresca o secca, piccoli panini integrali con formaggio leggero o prosciutto cotto, oppure una barretta di cereali semplice (meglio se fatta in casa).

Nelle scuole superiori

Gli adolescenti spesso tendono a saltare la merenda o, al contrario, a sostituirla con cibi molto calorici e poco nutrienti, complice la voglia di indipendenza e la pressione dei pari. In realtà, un buono spuntino può aiutare a mantenere la concentrazione durante le ore di studio e a bilanciare l’alimentazione quotidiana. Qui diventa importante proporre alternative pratiche da portare in borsa: un frullato, uno yogurt da bere, della frutta secca con un quadratino di cioccolato fondente, oppure un panino con avocado e pomodoro.

Idee di merende sane e bilanciate

La parola d’ordine è varietà: alternare frutta, latticini, cereali e proteine permette di garantire nutrienti diversi senza mai annoiarsi. Ecco qualche spunto pratico per comporre una merenda gustosa ma equilibrata.

Panini “furbi” e bilanciati

Pane integrale + ricotta e miele → dolce ma con proteine e calcio.

Pane ai cereali + prosciutto cotto sgrassato → saporito, ma leggero e ricco di proteine.

Focaccina integrale + hummus di ceci → una scelta vegetale, ricca di fibre e proteine.

Pane morbido + avocado e pomodoro → grassi “buoni” e vitamine.

Mini panino con tonno e mais → pratico, proteico e con carboidrati a lento rilascio.

Alternative pratiche e veloci

Frutta fresca : mela, pera, banana o frutta già tagliata in contenitore.

Frutta secca : una manciata di noci, mandorle o nocciole, ottime per saziare senza appesantire.

Yogurt bianco (anche da bere) con aggiunta di cereali integrali o frutta.

Frullati o centrifughe di frutta e verdura, da bere anche fuori casa.

Barrette fatte in casa con avena, miele e frutta secca.

Un piccolo pezzo di dolce casalingo (plumcake, ciambella semplice), meglio se preparato con farine integrali.

In conclusione

In tutte le fasce d’età, la regola è la stessa: la merenda deve essere semplice, leggera e varia. Non serve la perfezione, ma la costanza. Un’alimentazione equilibrata non si costruisce su un singolo spuntino, bensì su un’abitudine quotidiana che insegna ai più giovani che prendersi cura di sé parte anche da un gesto piccolo come quello di scegliere la merenda giusta.