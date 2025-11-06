Pubblicità in concessione a Google

Continua “La prevenzione in movimento”: il camper attrezzato della ASL Taranto continua il suo tour tra i mercati settimanali della provincia di Taranto.

Appuntamento venerdì prossimo (7 novembre) a Faggiano, in Piazza Aldo Moro; martedì 18 a San Giorgio Ionico in Via della Quercia; venerdì 21 a San Marzano di San Giuseppe, in Piazza Michelangelo; giovedì 27 a Grottaglie nei pressi della Chiesa Madonna del Rosario.

“Orgogliosi del successo nelle tappe precedenti, continua il nostro tour della prevenzione nei mercati settimanali – ha dichiarato il Commissario straordinario ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco – l’obiettivo resta quello di incontrare le persone nel proprio paese, in maniera più comoda per loro. È una dimostrazione di virtuosa collaborazione tra le istituzioni, poiché la realizzazione di questo progetto di prevenzione è possibile grazie alla disponibilità delle amministrazioni comunali e delle associazioni di categoria, che ringraziamo per essere sempre pronte ad accogliere i nostri progetti”.

All’interno del camper, senza necessità di prenotazione, il personale del Dipartimento di Prevenzione fornirà ai cittadini informazioni e servizi di prevenzione. Gli over65 potranno vaccinarsi contro il fuoco di Sant’Antonio, mentre i nati tra il 1969 e il 1989 potranno sottoporsi allo screening per l’epatite C.

Si potranno richiedere informazioni sulle vaccinazioni e sulle campagne di screening (HPV/tumore collo dell’utero, tumore al colon retto e tumore alla mammella), verificando la propria adesione ed eventualmente prenotarsi per l’effettuazione degli esami previsti.

La prevenzione è fondamentale a ogni età e ASL Taranto implementa questo progetto per la popolazione adulta e anziana ma soprattutto per quelle fasce di popolazione che a volte risultano più difficilmente raggiungibili o con difficoltà negli spostamenti.