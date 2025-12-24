Pubblicità in concessione a Google

Oltre cento alberi in gara, centinaia di voti, migliaia di cuori che hanno battuto insieme per un’unica, splendida magia: quella del Natale. Il gioco “L’Albero di Natale più bello” ha regalato ancora una volta emozioni, condivisione e bellezza. E oggi, 24 dicembre, siamo felici di annunciare i vincitori della sua 15ª edizione!



Un appuntamento che, anno dopo anno, è cresciuto con il pubblico e grazie al pubblico. Famiglie, scuole, associazioni e attività commerciali hanno partecipato con entusiasmo, raccontando con una foto il loro modo di vivere il Natale: tra luci, colori, affetto e creatività.

La partecipazione è avvenuta sulla nostra pagina Facebook ufficiale, dove ogni concorrente ha condiviso il proprio albero di Natale. Le votazioni, semplici e trasparenti, hanno coinvolto tutta la community: ha vinto l’albero che ha ricevuto più “Mi piace” in ciascuna categoria.

Tre categorie, tre storie diverse, un unico spirito: quello di una comunità che si stringe attorno a una tradizione e la trasforma in un’occasione per conoscersi, farsi vedere e condividere bellezza.

I vincitori della 15ª edizione

🏠 Categoria 1: Famiglie, coppie, singoli

Vincitore: Giusy Schiena

Un albero che ha conquistato tutti con il suo calore e l’atmosfera di casa che ha saputo trasmettere.

🏫 Categoria 2: Enti, Scuole, Chiese, Associazioni

Vincitore: Parrocchia Madonna del Rosario

L’albero composto dagli addobbi portati dai ragazzi del Catechismo. Un albero nato dal lavoro collettivo, dall’unione di mani diverse ma unite dallo stesso spirito: creare qualcosa di bello insieme.

🏪 Categoria 3: Attività commerciali

Vincitore: Parrucchiera Rosaria Formuso

Originale, accogliente e curato: un albero che ha saputo trasmettere l’identità del suo spazio con originalità e calore.

Come ogni anno, ricordiamo che il titolo di “albero più bello” è assegnato in base ai voti ricevuti dal pubblico e non rappresenta un giudizio assoluto. Ogni albero, ogni scatto, ogni partecipazione ha un valore unico, perché racconta una storia personale e autentica del Natale. Questo gioco nasce per unire, non per dividere.

“L’Albero di Natale più bello” 2025: un successo confermato

Il concorso, ormai diventato una tradizione per tantissime famiglie, scuole e attività del territorio, ha raccolto anche quest’anno un’ondata di entusiasmo e calore. Gli alberi in gara – tutti diversi, tutti speciali – sono stati pubblicati sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Ogni immagine ha raccontato una storia, un’emozione, un frammento autentico di spirito natalizio.

Il regolamento era semplice: una sola foto, un solo albero, un solo scatto per raccontare il proprio Natale. E poi il via al voto popolare: ha vinto l’albero che ha ricevuto il maggior numero di “Mi piace” per ciascuna delle tre categorie in gara.

I vincitori riceveranno un premio simbolico e saranno celebrati con una menzione speciale sulle nostre pagine, a testimonianza del valore della loro partecipazione e della bellezza condivisa con tutta la community.

Un grande grazie

Un grazie speciale va alla Sig.ra Annamaria Gerlone, ideatrice del gioco, che con passione e dedizione ha portato avanti questa iniziativa per quindici edizioni, rendendola un appuntamento atteso, autentico e profondamente sentito. La sua capacità di trasformare un semplice gesto — quello di addobbare un albero — in un’esperienza collettiva, è ciò che rende questo gioco ogni anno così speciale.

Grazie a chi ha partecipato, a chi ha votato, a chi ha condiviso: questa edizione è stata un successo collettivo, fatto di affetto, sorrisi e spirito natalizio. Grottaglieinrete continuerà a dar voce alla bellezza del nostro territorio, ogni giorno, anche attraverso piccoli gesti come questo. Buon Natale a tutti da GIR!