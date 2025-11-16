Pubblicità in concessione a Google

Un albero, una foto, una comunità intera che partecipa, vota e si emoziona. Mancano ormai pochissimi giorni a Santa Cecilia, alle fragranti e calde pettole e come da tradizione oramai, anche quest’anno ritorna il gioco di GIR che accende il Natale con fantasia e condivisione: “L’albero di Natale più bello”!

Giunto ormai alla sua quindicesima edizione, questo gioco è diventato una vera e propria tradizione natalizia per il nostro territorio. Un appuntamento atteso da grandi e piccoli, capace ogni anno di unire centinaia di famiglie, scuole, associazioni e attività commerciali in un’unica, coloratissima celebrazione.

Alla base del gioco c’è uno dei simboli più iconici del Natale: l’albero di Natale. Decorarlo è un rito che si rinnova ogni anno in ogni casa, in ogni scuola, in ogni angolo delle nostre città. Ogni albero racconta qualcosa: della famiglia che l’ha preparato, dell’entusiasmo dei bambini, dell’amore per i dettagli, della voglia di festeggiare insieme.

A immaginare e proporre questo gioco, ormai diventato virale, è stata la Sig.ra Annamaria Gerlone, ideatrice del gioco e anima creativa di questa iniziativa. Con passione e attenzione, anno dopo anno, ha fatto crescere il progetto, trasformandolo in un momento di vera condivisione comunitaria. Il suo lavoro è stato capace di unire persone diverse sotto una sola luce: quella del Natale.

Quest’anno partecipare sarà ancora più semplice: basterà una foto e tanta voglia di sorridere. Scopri qui sotto come funziona!

Come si partecipa

Partecipare è facilissimo! Scatta una foto del tuo albero di Natale e pubblicala direttamente sulla pagina Facebook ufficiale del gioco, (clicca qui) dove verrà sottoposta ad approvazione da parte della Redazione.

Ricorda: una sola foto per ogni partecipante. Niente collage, niente immagini di repertorio, niente foto da internet, niente video: vogliamo vedere il tuo albero così com’è, autentico e scintillante!

Non è richiesta alcuna iscrizione, nessun modulo da compilare, né invii via email: basta il tuo scatto condiviso su Facebook.

Chi può partecipare

Il concorso è aperto a tre categorie distinte. Ognuna avrà una propria classifica e un vincitore. Si ricorda di specificare nella didascalia della foto per quale categoria si partecipa.

1. Famiglie, Coppie, Singoli

La categoria del cuore: ogni famiglia può partecipare con una sola foto dell’albero di casa, decorato insieme, tra sorrisi e ricordi. Un momento intimo che diventa pubblico, condiviso con tutta la comunità.

2. Enti e Scuole

Le scuole, le associazioni, le parrocchie, gli ospedali, che di cura e gli enti pubblici possono partecipare con il loro albero, spesso frutto di un lavoro collettivo. Un’occasione per mostrare creatività e spirito di squadra.

3. Attività commerciali

Ogni negozio, azienda, ufficio, bar, bottega o ristorante ecc. può prendere parte alla sfida con la foto dell’albero allestito nel proprio ambiente. Un modo per raccontare l’identità del luogo e il calore con cui lavorate e accogliete i clienti.

Ricordatevi di indicare i riferimenti delle varie attività se si partecipa nelle categorie 2 e 3.

Modalità di voto

Tutte le foto saranno visibili pubblicamente nei commenti al post sulla pagina Facebook dedicata. Gli utenti potranno votare semplicemente cliccando “Mi piace” o una delle reaction (cuore, abbraccio, pollice….) sulla foto preferita.

La foto che riceverà il maggior numero di “Mi piace” per ciascuna categoria sarà la vincitrice. Ogni utente può votare più foto, ma non può votare più volte la stessa.

Il sistema è semplice, trasparente e basato sulla partecipazione popolare. Nessuna giuria, nessuna selezione preliminare: vince chi raccoglie più consensi dalla community.

Premi in palio

I vincitori delle tre categorie riceveranno un riconoscimento simbolico. Ma il vero premio è la visibilità e l’affetto ricevuto.

Le foto vincitrici saranno pubblicate in un articolo celebrativo su Grottaglieinrete e rilanciate sui social del blog, con menzione speciale e valorizzazione del contributo.

Pubblicazione delle foto: dal 21 novembre al 22 dicembre 2025

dal 21 novembre al 22 dicembre 2025 Votazioni attive: dal 21 novembre al 22 dicembre 2025

dal 21 novembre al 22 dicembre 2025 Annuncio dei vincitori: 24 dicembre 2025, sulla home page di Grottaglieinrete e sui social

Regole di partecipazione

È ammessa una sola foto per ogni partecipante .

. si partecipa con solo la foto dell’Albero di Natale. NO presepi, NO allestimenti, NO ambientazioni, NO arredamento, NO Video. tutti i contenuti non conformi non saranno approvati o saranno rimossi.

tutti i contenuti non conformi non saranno approvati o saranno rimossi. La foto va pubblicata e sclusivamente sulla pagina Facebook , nel post del gioco.

, nel post del gioco. Non sono ammesse foto ritoccate o con filtri pesanti.

Le immagini devono essere originali, scattate dal partecipante o con consenso.

L’organizzazione si riserva il diritto di rimuovere contenuti non conformi o offensivi.

Partecipando, si accetta la pubblicazione della propria immagine sui canali ufficiali .

. La partecipazione è libera e gratuita.

Accendi la tua luce: partecipa anche tu!

Che tu sia una mamma con l’albero fatto coi bambini, un insegnante con una classe di creativi, o un commerciante o un dipendente…: questo è il tuo momento.

Scatta, pubblica e condividi il tuo albero su Facebook. CLICCA QUI E ISCRIVITI E MANDA LA TUA FOTO. Il Natale su Grottaglieinrete è anche il tuo!