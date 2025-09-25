Pubblicità in concessione a Google

Dal 29 settembre, a Grottaglie, cambia la gestione della pulizia stradale: il servizio di spazzamento meccanizzato diventa una realtà concreta, portando con sé nuove regole per la sosta nelle vie cittadine. Una novità che non è solo tecnica, ma anche culturale, che coinvolge l’intera comunità in un percorso di maggiore cura per gli spazi urbani.

Pubblicità in concessione a Google

La nuova iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla AVR per l’Ambiente S.p.A.,, rappresenta un passo importante verso un modello di città più pulita, efficiente e rispettosa dell’ambiente. Ma come funziona il nuovo sistema? Cosa devono sapere i cittadini per non incorrere in sanzioni?

Vediamolo insieme in questo approfondimento, che ti guiderà tra orari, divieti, vantaggi e responsabilità. Una trasformazione che richiama altre iniziative già avviate, come quelle legate alla raccolta differenziata, o che rientrano in una più ampia strategia di pulizia stradale urbana adottata in molte città europee. Iniziative come questa, come suggerisce anche Legambiente, migliorano la qualità della vita e il decoro urbano.

Indice dei contenuti

Cos’è lo spazzamento meccanizzato

Lo spazzamento meccanizzato è un sistema di pulizia stradale che prevede l’utilizzo di appositi veicoli dotati di spazzole rotanti e aspiratori per raccogliere detriti, foglie, polvere e rifiuti lungo i margini delle strade. A differenza dello spazzamento manuale, questo metodo è più rapido, efficace e meno faticoso per gli operatori ecologici.

Viene adottato in tutte le città che vogliono garantire una pulizia continua e profonda, anche in aree ad alto traffico. Tuttavia, per essere realmente efficace, è fondamentale che le strade siano libere da veicoli parcheggiati.

Cosa cambia per i cittadini

Dal 29 settembre, i cittadini di Grottaglie dovranno rispettare nuove regole di sosta nei giorni e orari stabiliti per lo spazzamento. Ciò significa che, per permettere il passaggio dei mezzi, sarà necessario spostare la propria auto dalle aree interessate nei tempi indicati.

Una modifica che richiede attenzione e responsabilità, ma che porta anche benefici tangibili in termini di igiene urbana e vivibilità dei quartieri.

Giorni, orari e divieti di sosta

Il servizio sarà attivo con cadenza settimanale, seguendo un calendario preciso che prevede il divieto di sosta nei giorni e orari dedicati alla pulizia meccanizzata. Il dettaglio degli orari è disponibile sui cartelli stradali posizionati in ogni zona interessata.

Gli orari saranno comunicati anche attraverso i canali ufficiali del Comune e dell’azienda incaricata. È fondamentale prestare attenzione alla segnaletica temporanea e ai cartelli informativi per evitare sanzioni.

Servizio di spazzamento meccanizzato a Grottaglie: dal 29 settembre nuove regole per la sosta

Il Comune di Grottaglie, in collaborazione con AVR per l’Ambiente S.p.A., dal 29 settembre 2025 mette a sistema il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade cittadine.

Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia, è stata emessa un’apposita ordinanza, n. 301 del 19.09.2025, che disciplina i giorni e gli orari di divieto di sosta e fermata con rimozione forzatain diverse zone della città.

Il servizio sarà effettuato, a partire dal 29 settembre 2025, in orari notturni o nelle prime ore del mattino (fascia 00:00 – 06:20 oppure 04:00 – 10:20, a seconda delle zone).

Ogni area della città è stata suddivisa in giornate prestabilite per garantire un servizio capillare ed efficace.

Nello specifico:

Zona 3-7 → Venerdì dalle 00:00 alle 06:20 : Via Madonna di Pompei – Via Aristotele – Via De Sanctis – Via Sant’Agostino – Via Firenze – Via Gorgia – Via Protagora – Via Epicuro – Via Cartesio – Via Montessori – Via L. Newton – Via G. Bruno – Via Platone – Via Messapia – Via Padre D’Amuri – Via Friuli – Via Veneto – Via La Sorte – Viale F. Parri – Via G. Impastato – Via E. Berlinguer – Via Don Puglisi – Via Alessandrini – Via Terranova – Via S. Antonio da Padova – Via Troski – Via S. Elia 1^ traversa;

: Via Madonna di Pompei – Via Aristotele – Via De Sanctis – Via Sant’Agostino – Via Firenze – Via Gorgia – Via Protagora – Via Epicuro – Via Cartesio – Via Montessori – Via L. Newton – Via G. Bruno – Via Platone – Via Messapia – Via Padre D’Amuri – Via Friuli – Via Veneto – Via La Sorte – Viale F. Parri – Via G. Impastato – Via E. Berlinguer – Via Don Puglisi – Via Alessandrini – Via Terranova – Via S. Antonio da Padova – Via Troski – Via S. Elia 1^ traversa; Zona 5-9 → Sabato dalle 00:00 alle 06:20 : Via S. Paolo – P.zza della Libertà – Via Macchiavelli – Via Bacone – Via C. Marx – Via Engels – Via Polibio –Via Euripide – Via Eschilo – Via Telesio –Via Kant – Via B. Croce – Via Socrate – Via Milano – Via Toscana –Via Emilia – Via Torino – Via Somalia – Via Piemonte – Via B. Cirino – Via Rodi – Via Zingaropoli – Via N. Calipari;

: Via S. Paolo – P.zza della Libertà – Via Macchiavelli – Via Bacone – Via C. Marx – Via Engels – Via Polibio –Via Euripide – Via Eschilo – Via Telesio –Via Kant – Via B. Croce – Via Socrate – Via Milano – Via Toscana –Via Emilia – Via Torino – Via Somalia – Via Piemonte – Via B. Cirino – Via Rodi – Via Zingaropoli – Via N. Calipari; Zona 6 → Giovedì dalle 00:00 alle 06:20 : Via Capri – Via Lavoisier – Via S. Margherita –Via Matera –Via Brunelleschi – Via Bachelet – Via Ligabue – P.zza S. M. di Leuca – Via Picasso – Via A. Nobel – Via Silone – Via Pelo – Via Longo – Via Renoir – Via Giolitti – Via Coniugi Curie – Via Sironi – Via Gorki – Via Togliatti – Via O. Cantore – Via Benedetto Petrone – Via Ugo La Malfa – Via Portella delle Ginestre – Via Marzabotto – Via I^ Maggio – Via VIII Marzo – Via Guido Rossa – Via Salvador Allende – Via Caserta – Via Pordenone – Via Ancona – Via Stresa – Via Urbino – Via Pescara – Via Cagliari – Via Palermo – Via Trentino – Via Foggia – Via Lecce – Via Amalfi – Via Cantore Decio – Via Don Minzoni – Via Otranto – Via Turati – Via Carrieri – Via Bakunin – Via S. Antonio Di Padova – Via S. Elia

: Via Capri – Via Lavoisier – Via S. Margherita –Via Matera –Via Brunelleschi – Via Bachelet – Via Ligabue – P.zza S. M. di Leuca – Via Picasso – Via A. Nobel – Via Silone – Via Pelo – Via Longo – Via Renoir – Via Giolitti – Via Coniugi Curie – Via Sironi – Via Gorki – Via Togliatti – Via O. Cantore – Via Benedetto Petrone – Via Ugo La Malfa – Via Portella delle Ginestre – Via Marzabotto – Via I^ Maggio – Via VIII Marzo – Via Guido Rossa – Via Salvador Allende – Via Caserta – Via Pordenone – Via Ancona – Via Stresa – Via Urbino – Via Pescara – Via Cagliari – Via Palermo – Via Trentino – Via Foggia – Via Lecce – Via Amalfi – Via Cantore Decio – Via Don Minzoni – Via Otranto – Via Turati – Via Carrieri – Via Bakunin – Via S. Antonio Di Padova – Via S. Elia Zona 8 → Mercoledì dalle 00:00 alle 06:20: Viale della Costituzione – Via XXV Aprile – Via Mazzini – Via della Repubblica – Via F.lli Cervi – Via Fosse Ardeatine – Via Bolzano – Via Belluno – Via Potenza – Via Portofino – Via Taormina – Via Tremiti – Via Vieste – Via Vietri – Via Campobasso – Via Parenzan – Via Einstein – Via E. De Nicola – Via Palladio – Via Fleming –Via Perduno – Via Pasteur – Via A. Costa – Via Leon Battista Alberti – Via Garcia Lorca – Via Gaspare Pignatelli – Via Parcheggio Papa Luciani – Via Pignatelli Antonio – Via Imbriani – Via della Pace – Via Molise – Via Sicilia – Via Sardegna – Via Calabria – Via Val D’Aosta – Via Campitelli – Via Brindisi – Via Taranto – Via Lucania – Via Campania – Via Abruzzi – Via Lazio – Via Umbria – Via Liguria – Via Pisa – Via Lucca – Via Lombardia – Via Marche – Viale A. Gramsci (tratto fino incrocio con Madonna di Pompei) – Via Grieco;

Mentre per alcune vie cittadine principali gli orari saranno i seguenti:

Zona CS1 – Via Quinto Ennio – Sabato dalle 04:00 alle 10:20 ;

– Via Quinto Ennio – ; Zona CS1 – Via Martiri D’Ungheria; Via Leone XIII; Via XXIV Maggio – Sabato dalle 04:00 alle 10:20 ;

– Via Martiri D’Ungheria; Via Leone XIII; Via XXIV Maggio – ; Zona CS1 – Piazza IV Novembre – Sabato dalle 04:00 alle 10:20 ;

– Piazza IV Novembre – ; Zona 1 – Via A. Diaz – Sabato dalle 04:00 alle 10:20 ;

– Via A. Diaz – ; Zona 4 – Via G. Matteotti – P.zza P. di Piemonte – Via A. Grandi – V.le Ariosto Martedì dalle 00:00 alle 06:20 ;

– Via G. Matteotti – P.zza P. di Piemonte – Via A. Grandi – V.le Ariosto ; Zona 2 – Via Calò – Via Di Vittorio – Lunedì dalle 00:00 alle 06:20 ;

– Via Calò – Via Di Vittorio – ; Zona 3-7 (2) – Via Marconi – Via Giotto – Venerdì dalle 00:00 alle 06:20 ;

– Via Marconi – Via Giotto – ; Zona 5-9 (1) – Via A. De Gasperi – Sabato dalle 00:00 alle 06:20 ;

– Via A. De Gasperi – ; Via Senatore Gaspare Pignatelli – Domenica dalle 04:00 alle 10:20;

– Via Campobasso – Sabato dalle 04:00 alle 10:20;

– Parcheggio Ospedale – Domenica dalle 04:00 alle 10:20.

L’elenco completo delle vie e delle fasce orarie è consultabile sul sito istituzionale del Comune e tramite la segnaletica verticale appositamente installata.

Zone interessate dalla nuova misura

Il progetto interesserà tutto il territorio urbano di Grottaglie, a partire dalle vie principali fino ai quartieri residenziali. In particolare, si partirà con una fase sperimentale in alcune zone pilota, per poi estendere gradualmente il servizio a tutta la città.

Sarà cura del Comune comunicare in anticipo le aree coinvolte, in modo da permettere ai cittadini di organizzarsi. Il piano mira a raggiungere una copertura completa entro la fine dell’anno.

Le sanzioni in caso di inadempienza

Chi non rispetterà i divieti di sosta previsti per lo spazzamento meccanico sarà soggetto a multe e potenzialmente alla rimozione forzata del veicolo. Le sanzioni amministrative saranno applicate dalla Polizia Locale, che monitorerà l’effettiva applicazione delle nuove disposizioni.

Non si tratta solo di una questione normativa: lasciare l’auto in sosta durante gli orari di pulizia compromette l’intera efficacia del servizio, vanificando gli sforzi dell’amministrazione e degli operatori.

Perché questa novità è importante

Lo spazzamento meccanizzato è molto più di una semplice innovazione tecnica: rappresenta un salto di qualità nella gestione urbana. Una città pulita è più accogliente, vivibile e valorizza il patrimonio architettonico e ambientale.

Interventi di questo tipo riducono anche il rischio di allagamenti dovuti a caditoie ostruite da foglie e rifiuti, migliorano la qualità dell’aria e offrono un ambiente più sano per tutti. Senza dimenticare che il decoro urbano incide anche sulla percezione di sicurezza e ordine.

Come adeguarsi senza stress

Adeguarsi è più semplice di quanto sembri. Basta tenere a mente pochi accorgimenti:

Consultare regolarmente i calendari di spazzamento pubblicati dal Comune;

pubblicati dal Comune; Fare attenzione ai cartelli stradali temporanei che segnalano il divieto di sosta;

che segnalano il divieto di sosta; Organizzarsi per tempo, spostando l’auto prima dell’inizio del turno di pulizia;

Utilizzare app o promemoria sul telefono per evitare dimenticanze;

Diffondere l’informazione tra vicini e amici, soprattutto tra gli anziani o chi non usa internet.

L’obiettivo non è solo evitare multe, ma diventare parte attiva in un processo di miglioramento collettivo. Una città pulita non è solo più bella: è un riflesso del rispetto reciproco tra cittadini e istituzioni.

Dal 29 settembre, Grottaglie abbraccia un cambiamento concreto, tangibile, visibile. Una svolta che richiede collaborazione e attenzione, ma che promette risultati duraturi. La pulizia è un bene comune, e come tale va tutelata, con piccoli gesti quotidiani e una nuova consapevolezza civica. Perché il vero cambiamento nasce sempre dal basso – e comincia da una strada più pulita.