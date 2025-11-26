Vuoi lavorare negli aeroporti pugliesi? Scopri come candidarti per i servizi di sicurezza a Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie‑Taranto
Indice
- Perché ora è un’opportunità concreta
- Chi assume: Aeroporti pugliesi e Securpol S.p.A.
- Requisiti richiesti per candidarsi
- Come candidarsi: modalità e selezione
- Gli scali coinvolti: Bari, Brindisi, Foggia, Grottaglie‑Taranto
- Perché conviene: cosa offre questo lavoro
Perché ora è un’opportunità concreta
Negli ultimi mesi, gli scali gestiti da Aeroporti di Puglia hanno visto una crescita significativa del traffico e un’espansione dei servizi: una spinta che richiede anche un aumento del personale addetto alla sicurezza.
In questo contesto, Securpol S.p.A. — azienda leader in Italia nella sicurezza — in collaborazione con Aeroporti di Puglia, ha deciso di aprire una nuova selezione per assumere addetti alla sicurezza aeroportuale nei principali scali pugliesi.
Chi assume: Aeroporti pugliesi e Securpol S.p.A.
Aeroporti di Puglia S.p.A. è la società che gestisce la rete aeroportuale pugliese, comprensiva degli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie‑Taranto.
La selezione, però, è affidata a Securpol S.p.A., che si occupa di servizi di sicurezza aeroportuale e sta cercando nuovi addetti da impiegare proprio in questi scali.
Requisiti richiesti per candidarsi
- Diploma di scuola superiore o titolo di laurea.
- Conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente inglese.
- Assenza di daltonismo (idoneità visiva).
- Buona capacità di concentrazione, autocontrollo e predisposizione al contatto con il pubblico.
Come candidarsi: modalità e selezione
Chi è interessato può inviare il proprio curriculum a: recruitingdaybari@serimat.it.
La selezione avverrà tramite un recruiting day previsto per martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, dalle 10:00 alle 17:00, nella Sala degli Ulivi dell’aeroporto internazionale di Bari.
Durante queste giornate i candidati potranno sostenere i colloqui e conoscere più da vicino l’azienda, le mansioni previste e le possibili prospettive di crescita professionale.
Gli scali coinvolti: Bari, Brindisi, Foggia, Grottaglie‑Taranto
Le sedi per le quali si cercano addetti alla sicurezza aeroportuale sono:
- Aeroporto internazionale “Karol Wojtyła” di Bari, scalo principale della Puglia.
- Aeroporto di Brindisi “Papola‑Casale”.
- Aeroporto di Foggia “Gino Lisa”.
- Aeroporto di Grottaglie‑Taranto “Marcello Arlotta”.
Si tratta quindi di un reclutamento distribuito su tutta la regione, offrendo opportunità a chi vive anche lontano da Bari.
Perché conviene: cosa offre questo lavoro
Per chi cerca un impiego stabile nel settore della sicurezza e dell’aviazione, questa opportunità è molto interessante: non sono richieste esperienze pregresse specifiche, e i requisiti restano accessibili.
Inoltre, lavorare per una società come Securpol, in collaborazione con la rete di Aeroporti di Puglia, può offrire concrete prospettive di crescita e stabilità, in un contesto in espansione e dinamico.
Infine, può essere un’occasione per chi cerca lavoro restando in Puglia o nelle sue vicinanze — senza doversi trasferire nelle grandi città del Nord.
Se sei interessato, non perdere tempo: prepara un buon CV e invialo a recruitingdaybari@serimat.it. Potresti far parte del nuovo team che garantirà la sicurezza nei cieli pugliesi.