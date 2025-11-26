Pubblicità in concessione a Google

Vuoi lavorare negli aeroporti pugliesi? Scopri come candidarti per i servizi di sicurezza a Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie‑Taranto

Perché ora è un’opportunità concreta

Negli ultimi mesi, gli scali gestiti da Aeroporti di Puglia hanno visto una crescita significativa del traffico e un’espansione dei servizi: una spinta che richiede anche un aumento del personale addetto alla sicurezza.

In questo contesto, Securpol S.p.A. — azienda leader in Italia nella sicurezza — in collaborazione con Aeroporti di Puglia, ha deciso di aprire una nuova selezione per assumere addetti alla sicurezza aeroportuale nei principali scali pugliesi.

Chi assume: Aeroporti pugliesi e Securpol S.p.A.

Aeroporti di Puglia S.p.A. è la società che gestisce la rete aeroportuale pugliese, comprensiva degli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie‑Taranto.

La selezione, però, è affidata a Securpol S.p.A., che si occupa di servizi di sicurezza aeroportuale e sta cercando nuovi addetti da impiegare proprio in questi scali.

Requisiti richiesti per candidarsi

Diploma di scuola superiore o titolo di laurea.

Conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente inglese.

Assenza di daltonismo (idoneità visiva).

Buona capacità di concentrazione, autocontrollo e predisposizione al contatto con il pubblico.

Come candidarsi: modalità e selezione

Chi è interessato può inviare il proprio curriculum a: recruitingdaybari@serimat.it.

La selezione avverrà tramite un recruiting day previsto per martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, dalle 10:00 alle 17:00, nella Sala degli Ulivi dell’aeroporto internazionale di Bari.

Durante queste giornate i candidati potranno sostenere i colloqui e conoscere più da vicino l’azienda, le mansioni previste e le possibili prospettive di crescita professionale.

Gli scali coinvolti: Bari, Brindisi, Foggia, Grottaglie‑Taranto

Le sedi per le quali si cercano addetti alla sicurezza aeroportuale sono:

Aeroporto internazionale “Karol Wojtyła” di Bari , scalo principale della Puglia.

, scalo principale della Puglia. Aeroporto di Brindisi “Papola‑Casale” .

. Aeroporto di Foggia “Gino Lisa” .

. Aeroporto di Grottaglie‑Taranto “Marcello Arlotta”.

Si tratta quindi di un reclutamento distribuito su tutta la regione, offrendo opportunità a chi vive anche lontano da Bari.

Perché conviene: cosa offre questo lavoro

Per chi cerca un impiego stabile nel settore della sicurezza e dell’aviazione, questa opportunità è molto interessante: non sono richieste esperienze pregresse specifiche, e i requisiti restano accessibili.

Inoltre, lavorare per una società come Securpol, in collaborazione con la rete di Aeroporti di Puglia, può offrire concrete prospettive di crescita e stabilità, in un contesto in espansione e dinamico.

Infine, può essere un’occasione per chi cerca lavoro restando in Puglia o nelle sue vicinanze — senza doversi trasferire nelle grandi città del Nord.

Se sei interessato, non perdere tempo: prepara un buon CV e invialo a recruitingdaybari@serimat.it. Potresti far parte del nuovo team che garantirà la sicurezza nei cieli pugliesi.