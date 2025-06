Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie informa la cittadinanza che, a partire dal 30 giugno 2025, verranno apportate variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta veicolare su Piazza IV Novembre, per consentire l’esecuzione di importanti lavori sulla rete idrica, programmati dall’Acquedotto Pugliese (AQP).

Gli interventi riguardano:

la distrettualizzazione delle reti idriche ,

il controllo delle pressioni all’interno delle condotte,

il monitoraggio delle grandezze idrauliche ,

e la sostituzione dei tratti di rete più vetusti o danneggiati, al fine di migliorare l’efficienza e l’affidabilità del servizio.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori e la tutela degli operatori, saranno istituite le seguenti misure temporanee:

Divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata , su entrambi i lati della carreggiata, in diversi tratti di Piazza IV Novembre e vie limitrofe (come dettagliato nell’ordinanza comunale).

Senso unico di marcia temporaneo su alcune strade adiacenti, e obblighi di svolta per garantire fluidità e sicurezza del traffico.

I lavori si svolgeranno h24 (00:00–24:00) e proseguiranno fino al completamento degli interventi, salvo eventuali proroghe dovute a condizioni meteorologiche avverse o imprevisti tecnici.

Obiettivo: una rete idrica più efficiente e controllata

Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia di modernizzazione delle infrastrutture idriche, volta a ridurre le perdite, ottimizzare la gestione della pressione e garantire un servizio sempre più efficiente e sostenibile ai cittadini.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a consultare l’ordinanza comunale completa per i dettagli sulla viabilità modificata.

Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Grottaglie o i canali ufficiali.

Qui l’atto completo.