Il Comune di Grottaglie ha emanato una ordinanza inerenti i lavori sulla rotatoria in costruzione in piazza IV Novembre.

Si dispone, in deroga alle normative attualmente in vigore, l’attuazione delle seguenti modifiche temporanee alla viabilità, a partire dal 30 giugno 2025 e fino al completamento dei lavori, con validità h24 (00:00–24:00):

1. Divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta

Per tutti i veicoli, su entrambi i lati delle carreggiate, nei seguenti tratti:

Piazza IV Novembre, nel tratto compreso tra i civici 4 e 13 ;

Piazza IV Novembre, da via Ennio a via XXV Luglio ;

Piazza IV Novembre, da via XXV Luglio a viale dei Cipressi ;

Piazza IV Novembre, da viale dei Cipressi a via Partigiani Caduti ;

Via Partigiani Caduti, lato sinistro (SNC), da Hotel Caesar a Cinema Vittoria.

2. Istituzione temporanea del senso unico di marcia

Per tutti i veicoli, su:

Via Martiri d’Ungheria, con direzione di marcia da Piazza Rossano verso via XXIV Maggio.

3. Obbligo temporaneo di svolta a destra

Per tutti i veicoli, nei seguenti punti:

Via Partigiani Caduti , direzione obbligatoria a destra verso via delle Strettole ;

Via Ennio , direzione obbligatoria a destra verso piazza IV Novembre in direzione via XXV Luglio ;

Viale dei Cipressi, direzione obbligatoria a destra verso via Partigiani Caduti.

4. Durata dell’ordinanza

Le suddette disposizioni resteranno in vigore fino al termine dei lavori, anche nel caso in cui questi non vengano completati entro le date previste a causa di condizioni meteorologiche avverse o per eventuali imprevisti tecnici.

Il presente testo è un estratto a fini informativi.

Per i dettagli completi, le motivazioni e i riferimenti normativi, si invita a consultare l’atto ufficiale completo disponibile presso l’Albo Pretorio comunale o sul sito istituzionale dell’Ente.