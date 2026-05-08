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Dopo la firma del comodato d’uso trentennale del Castello Episcopio, il Comune di Grottaglie passa subito alla fase operativa e candida un progetto da 3 milioni di euro alla Regione Puglia per la valorizzazione del sito culturale.

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Si tratta di un aggiornamento importante rispetto al precedente accordo tra Comune e Curia, di cui abbiamo parlato in questo approfondimento sul comodato del Castello Episcopio tra Comune e Curia.

Comodato firmato: cosa cambia

Il complesso monumentale, di proprietà dell’Arcidiocesi Metropolitana di Taranto, è ora nella disponibilità del Comune di Grottaglie fino al 30 aprile 2056, a seguito della sottoscrizione del contratto di comodato d’uso trentennale.

Un passaggio formale che consente all’amministrazione di programmare interventi strutturali e candidare finanziamenti regionali e comunitari.

Il progetto VARCO da 3 milioni

Il Comune ha candidato alla Regione Puglia il progetto VARCO, per un investimento complessivo di 3 milioni di euro, nell’ambito dell’avviso pubblico legato alla programmazione PR e POC Puglia 2021–2027.

Dal punto di vista tecnico-amministrativo, l’intervento si inserisce nella Priorità 8 “Welfare e salute” del PR Puglia 2021–2027 e nella Linea 06.02 del POC, dedicata alla rifunzionalizzazione di immobili di pregio storico, come previsto nella programmazione regionale PR Puglia 2021–2027.

Interventi previsti sulla torre del Castello

L’operazione riguarda in particolare la torre del Castello Episcopio e si configura come un intervento integrato di valorizzazione e innovazione dei servizi culturali.

Miglioramento degli standard di fruizione degli spazi museali e della biblioteca specializzata;

Adeguamento funzionale degli ambienti;

Ottimizzazione dei percorsi di visita;

Incremento dell’accessibilità fisica e cognitiva;

Introduzione di soluzioni innovative per la gestione dei contenuti culturali.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo del Castello Episcopio come infrastruttura culturale strategica, integrata nelle reti territoriali e nei circuiti regionali di valorizzazione.

Le dichiarazioni del Sindaco

«Con il progetto VARCO vogliamo restituire al Castello Episcopio una centralità ancora più forte nella vita culturale di Grottaglie», dichiara il Sindaco. «Si tratta di un intervento strategico che coniuga tutela del patrimonio, innovazione e inclusione. Dal punto di vista tecnico, stiamo lavorando a un modello di gestione e fruizione avanzato, capace di garantire sostenibilità nel tempo e qualità dei servizi culturali offerti».

Il primo cittadino ha inoltre espresso un ringraziamento al personale comunale coinvolto nei diversi uffici, sottolineando il lavoro di squadra che ha portato alla costruzione della candidatura.

Tempi e obiettivi

Il progetto prevede la conclusione degli interventi e l’entrata in funzione entro il 31 dicembre 2028.

Un’azione che punta a rafforzare il posizionamento di Grottaglie come polo culturale e attrattore turistico nel panorama pugliese, valorizzando uno dei suoi luoghi simbolo.