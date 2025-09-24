Pubblicità in concessione a Google
A causa di interventi straordinari di manutenzione, il Ponte Girevole di Taranto sarà completamente chiuso al traffico veicolare e pedonale nelle seguenti fasce orarie:
- Dalle ore 00:30 alle ore 5:00
- Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre
- E nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre
Durante queste finestre temporali il transito sarà interdetto anche ai mezzi di emergenza, una misura necessaria per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori previsti.
Si invita pertanto la cittadinanza a programmare con anticipo i propri spostamenti, evitando di trovarsi nella zona durante gli orari indicati.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è attiva la Sala Operativa della Polizia Locale, contattabile al numero: 099 7323204.
