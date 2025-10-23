Pubblicità in concessione a Google

Nell’ambito delle attività di manutenzione programmata, Anas ha avviato i “Lavori straordinari di ripristino strutturale e miglioramento sismico del cavalcavia situato lungo la SS7 “Appia” a Taranto, in zona Buffoluto.

Pubblicità in concessione a Google

Per potenziare la sicurezza e la funzionalità della rete stradale il vecchio sovrappasso, situato al km 652,710, è stato demolito ed è stato sostituito con un nuovo impalcato metallico.

Nei giorni compresi tra il 9 ed il 13 ottobre scorso, si è provveduto alle attività attività di varo e a quelle complementari, della nuova struttura in acciaio “tipo corten” (S355J2W+N), dal peso di circa 170 tonnellate e costituita da due travi principali a doppio T, di altezza pari a 2 metri, collegate da quindici traversi, per unalunghezza complessiva di 41,80 metri e una larghezza di 10 metri.

Nelle prossime settimane il sovrappasso sarà completato con i getti della soletta e la realizzazione delle opere accessorie per la riapertura al traffico dell’opera ammodernata.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su smartphone e tablet grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.