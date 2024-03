Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Pubblicità in concessione a Google

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 10° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 90 annunci, relativi a 183 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale

lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali, dell’Artigianato – Commercio – Vendita, delle Costruzioni – Impianti – Logistica, della Ristorazione e turismo, delle Pulizie e servizi alla persona, della Sanità e dell’Agricoltura, nonchè le offerte rivolte alle Categorie protette. A ciò si aggiungono le opportunità di lavoro all’estero tramite la rete Eures. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Provincia di Taranto. Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 – AMBITO TARANTO –OPERATORI DI IMPIANTI PER IL

TRATTAMENTO DEI METALLI – Rif. Offerta 3160/2024

Azienda con attività di ZINCATURA A CALDO DI MATERIALE FERROSO ricerca n° 1

OPERATORE DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO TERMICO DEI METALLI. Tipologia

contrattuale: tempo pieno (Turni 14:00/21:40 – 06:20/14:00) e determinato. Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione o la disponibilità a svolgere previo tirocinio di 12 mesi. Previsto percorso formativo. Carosino (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART.18L.68/99-RIS.ISCR. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-

PONTEGGIATORE – Rif. Offerta 3292/2024 Azienda con attività di costruzione e montaggio di carpenteria metallica ricerca 1 unità fra le seguenti figure professionali: carpentiere/tubista; saldatore a fusione; meccanico motorista; elettricista manutentore impianti; ponteggiatore. Tipologia contrattuale: tempo determinato e pieno della durata di 7 mesi. E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione. Taranto (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART.18L.68/99-RIS.ISCR. AMB.TERR. DI TARANTO-ELETTRICISTA

MANUTENTORE DI IMPIANTI – Rif. Offerta 3291/2024

Azienda con attività di costruzione e montaggio di carpenteria metallica ricerca 1 unità fra le seguenti figure professionali: carpentiere/tubista; saldatore a fusione; meccanico motorista; elettricista manutentore impianti; ponteggiatore. Tipologia contrattuale: tempo determinato e pieno della durata di 7 mesi. E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione. Taranto (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART.18L.68/99-RIS.ISCR. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-

MECCANICO MOTORISTA – Rif. Offerta 3288/2024

Azienda con attività di costruzione e montaggio di carpenteria metallica ricerca 1 unità fra le seguenti figure professionali: carpentiere/tubista; saldatore a fusione; meccanico motorista; elettricista manutentore impianti; ponteggiatore. Tipologia contrattuale: tempo determinato e pieno della durata di 7 mesi. E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione. Taranto (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART.18L.68/99-RIS.ISCR. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-

SALDATORE A FUSIONE – Rif. offerta 3287/2024

Azienda con attività di costruzione e montaggio di carpenteria metallica ricerca 1 unità fra le seguenti figure professionali: carpentiere/tubista; saldatore a fusione; meccanico motorista; elettricista manutentore impianti; ponteggiatore. Tipologia contrattuale: tempo determinato e pieno della durata di 7 mesi. E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione. Taranto (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART.18L.68/99-RIS.ISCR. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-

CARPENTIERE/TUBISTA – Rif. Offerta 3282/2024

Azienda con attività di costruzione e montaggio di carpenteria metallica ricerca 1 unità fra le seguenti figure professionali: carpentiere/tubista; saldatore a fusione; meccanico motorista; elettricista manutentore impianti; ponteggiatore. Tipologia contrattuale: tempo determinato e pieno della durata di 7 mesi. E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione. Taranto (TA)

Lavoro Provincia di Taranto. Offerte per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

OPERATORE TELEFONICO RECUPERO CREDITO Rif.60/2024 – Rif. offerta 3069/2024

La risorsa ricercata si occuperà del recupero credito, attraversò attività che potrebbe essere

sviluppata sia da casa che in ufficio. L’azienda mette a disposizione cellulare aziendale con un rimborso spesa di 300 Euro + provvigioni dettate dal recupero del credito dal 10% al 45% . Il contratto di lavoro previsto sarà CO.CO.CO.UNIREC. Martina Franca (TA)

Lavoro Provincia di Taranto. Offerte Artigianato – Commercio – Vendita

MANUTENTORE AREE VERDI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 3825/2024

Azienda che opera nell’ambito della cura di giardini e del verde, ricerca n. 1 Manutentore, per l’allestimento, sistemazione e cura delle aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Curare la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante dall’impianto alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie. Taranto (TA)

BANCONISTA DI GELATERIA-CREPERIA – Rif. Offerta 3632/2024

Per gelateria/creperia con sede in Leporano (TA), si ricercano n. 2 Banconisti. I candidati

dovranno occuparsi della vendita al banco, della pulizia, del riordino e dovranno essere ben

predisposti al rapporto con il cliente. Si richiedono puntualità, massima serietà e disponibilità a lavorare anche durante il fine settimana. Leporano (TA)

N.3 BANCONISTI TAVOLA CALDA – DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta

3194/2024

Attività commerciale di Pulsano (TA) ricerca, per ampliamento organico, n.3 Banconisti di tavola calda . L’azienda offre contratto full-time a tempo indeterminato. Pulsano (TA)

N. 1 BANCONISTA DI BAR – DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 3198/2024

Attività commerciale di Pulsano (TA) ricerca, per ampliamento organico, n.1 Banconista di Bar. L’azienda offre contratto full-time a tempo indeterminato. Pulsano (TA)

ADDETTI AL BANCO/FRIGGITORIA – Rif. Offerta 3373/2024

Attività ristorativa, con sede di lavoro in San Pietro in Bevagna, ricerca n. 2 addetti al banco per la stagione estiva. Le risorse dovranno occuparsi della preparazione di insalate, allestimento di piatti a base di carne e dell’utilizzo della friggitrice. Si richiede predisposizione al lavoro di gruppo, pazienza, attenzione e cura dei dettagli, orientamento alla clientela. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato 6 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AUTISTA CASEIFICIO A MANDURIA – Rif. Offerta 3383/2024

Azienda attiva nel settore caseario, cerca n. 1 autista. La risorsa verrà adibita alle seguenti

mansioni: carico, trasporto, scarico e consegna latticini su Manduria e zone limitrofe, pulizia e cura del mezzo. Si offre contratto di lavoro a tempo Indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Rif. offerta 3383/2024

3 COMMESSI DI VENDITA – Rif. Offerta 3402/2024

Azienda attiva nel settore caseario, con sede di lavoro in San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta), ricerca n. 3 commessi di vendita. Le risorse verranno impiegate nell’attività di vendita di latticini, formaggi, salumi e pane. Si richiede conoscenza nell’uso di bilancia, affettatrice e utilizzo del registratore di cassa, orientamento alla clientela, buone capacità organizzative e relazionali, flessibilità oraria. Si offre contratto di lavoro full-time, tempo determinato della durata di 6 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

OPERAIO PROD. E CONFEZIONAMENTO CARNE Rif.64/2024 DEC.FLUSSI D.P.C.M.

27/09/2023 – Rif. Offerta 3346/2024

La risorsa ricercata attraverso il decreto flussi si occuperà della produzione e del

confezionamento della carne. Martina Franca (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

METALMECCANICO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3485/2024

Azienda metalmeccanica, ricerca n. 15 OPERAI METALMECCANICI, nei ruoli di Installatori,

Manutentori e riparatori di linee elettriche, Cavisti. Taranto (TA)

OPERAIO METALMECCANICO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3602/2024

Azienda operante nel settore metalmeccanico, ricerca n. 20 OPERAI, nelle seguenti figure:

GIUNTISTI DI FIBRA OTTICA, POSATORI DI CAVI IN FIBRA OTTICA, OPERAI PER OPERE

CIVILI, AUTISTI PATENTE C, MOVIMENTATORI TERRA CON PATENTINO ESCAVATORE.

Taranto (TA)

LAUREATI/E MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA O LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE – Rif.

Offerta 3174/2024

Società di ingegneria, leader nella progettazione di impianti ad energia rinnovabile, interventi ambientali, ricerca due laureati/e magistrali in Giurisprudenza o Laurea in Scienze Giuridiche da inserire nel team Affari generali e legali. Il ruolo prevede: la collaborazione nelle attività di studio di analisi e aggiornamento della normativa nazionale, europea ed internazionale in materia ambientale ed energetica; la collaborazione nelle fasi di permitting per la progettazione e realizzazione di impianti FER; la redazione e la revisione di NDAs e altri documenti di natura legale; l’interfacciarsi con Enti, PA, stakeholders, consulenti, ecc. attività di segreteria tecnica. Taranto (TA)

INGEGNERE AMBIENTALE – Rif. Offerta 3158/2024

Società di ingegneria e consulenza industriale, leader nella progettazione di impianti FER

offshore, ricerca n. 2 due laureati/e magistrali in Ingegneria Ambientale. Il ruolo prevede la

collaborazione nelle attività di redazione di studi di fattibilità, valutazione di impatto ambientale, valutazioni paesaggistiche e tecnologiche, progettazione civile ed architettonica. Taranto (TA)

INGEGNERE FISICO – Rif. Offerta 3172/2024

Società di ingegneria e consulenza industriale, leader nella progettazione di impianti FER

offshore, cerca, per il team R&D, un laureato/a magistrale in fisica che abbia sviluppato il proprio percorso di studi nell’ambito della climatologia e/o oceanografia ed abbia nozioni di modellistica e big data analysis. Il ruolo prevede la collaborazione nelle attività di stesura delle relazioni per studi di fattibilità e valutazione di impatto ambientale, applicazione di modelli di calcolo per la valutazione del clima ondoso e di vento, calcolo della producibilità del sito, quantificazione del Carbon Footprint di Progetto e valutazione degli scenari climatici. Taranto (TA)

GEOLOGO – Rif. Offerta 3173/2024

Società di ingegneria leader nella progettazione di impianti FER di tipo offshore e interventi

ambientali, è alla ricerca di un laureato/a magistrale in Geologia (la candidatura è aperta anche a laureandi magistrali o Geologi iscritti). Taranto (TA)

ESCAVATORISTA/AUTISTA CON PATENTE C – Rif. Offerta 3627/2024

Per importante azienda operante nel settore dell’Edilizia, si ricerca un Escavatorista Autista. La risorsa si occuperà della guida di macchine “movimento a terra” . Si richiede esperienza

pregressa nella mansione, il possesso delle patenti C e superiori, disponibilità a trasferte. Montemesola (TA)

1 POSATORE DI PAVIMENTI – DECRETO FLUSSI DPCM DEL 27.09.2023 – Rif. Offerta

3702/2024

Azienda sita in MASSAFRA cerca n. 1 posatore di pavimenti e addetto a lavori di rifinitura. La risorsa, in particolare, si occuperà di posa in opera di pavimenti, lavori di rifinitura e pitturazioni. Si richiede conoscenza di tecniche di posa d’opera di laminati e rifiniture di interni con esperienza pregressa. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Massafra (TA)

1 POSATORE DI PAVIMENTI E ADDETTO A LAVORI IN PIETRA – DECRETO FLUSSI DPCM DEL 27.09.2023 – Rif. Offerta 3716/2024

Azienda sita in MASSAFRA cerca n. 1 posatore di pavimenti e addetto a lavori in pietra. La

risorsa, in particolare, si occuperà di posa in opera di pavimenti e lavori in pietra. Si richiede conoscenza di tecniche di carpenteria, muratura, lavori in altezza e di ferraiolo. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Massafra (TA)

N. 2 CARPENTIERI – Rif. Offerta 3200/2024

Azienda edile, con sede di lavoro a Sava (Ta), ricerca n. 2 carpentieri da inserire nel proprio

staff. Le figure professionali si occuperanno della realizzazione strutture in calcestruzzo armato, sia nuove che finalizzate al recupero e consolidamento, predisponendo i ferri di armatura, realizzando le cassettature in legno o altri materiali, eseguendo i getti di conglomerato cementizio e disarmando le strutture costruite Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

N. 2 ESCAVATORISTA/GRUISTA – Rif. Offerta 3201/2024

Azienda operante nel settore edile cerca N. 2 conduttori di macchine movimento terra

(Escavatorista/Gruista). La figura richiesta dovrà occuparsi di attività di scavo, spiano,

demolizioni. Si richiede esperienza pregressa nel settore. Si offre contratto Full-time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

2 MURATORI – Rif. Offerta 3203/2024

Azienda edile, con sede di lavoro a Sava (Ta), ricerca n. 2 muratori da inserire nel proprio staff. Le figure professionali si occuperanno della costruzione di opere in muratura nuove o nella loro ristrutturazione seguendo i progetti forniti dai responsabili di cantiere. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

6 MANOVALI EDILI – Rif. Offerta 3204/2024

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca, per ampliamento organico, n. 6 manovali edili con esperienza nel settore, con particolare riferimento alle mansioni di aiuto alle figure di muratore, piastrellista, intonacatore e carpentiere. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

2 PIASTRELLISTI – Rif. Offerta 3205/2024

Azienda edile, con sede di lavoro a Sava (Ta), ricerca n. 2 piastrellisti da inserire nel proprio

staff. Le figure professionali si occuperanno della realizzazione di rivestimenti murali e di

pavimenti (in pietra naturale o artificiale, ceramica, vetro e marmo) creando forme e disegni diversi. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Rif. offerta 3205/2024

2 INTONACATORI – Rif. Offerta 3206/2024

Azienda edile, con sede di lavoro a Sava (Ta), ricerca n. 2 intonacatori da inserire nel proprio staff. Le figure professionali si occuperanno di opere di intonacatura e nella decorazione delle pareti interne ed esterne degli edifici, della realizzazione di stucchi e finiture su muri, soffitti e facciate. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

1 GEOMETRA DI CANTIERE – Rif. Offerta 3207/2024

Azienda attiva nel settore edile con sede in Sava (TA) ricerca n. 1 Geometra di cantiere. La

risorsa si occuperà della supervisione, della gestione e del controllo delle fasi di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di cantieri edili , dell’ esecuzione di rilievi tecnici sul posto, della congruenza tra il progetto, specifiche proposte e budget di riferimento, del coordinamento delle maestranze e dei fornitori e del monitoraggio degli aspetti inerenti la sicurezza del lavoro. Si richiede conoscenza del Pacchetto Office, disegno tecnico e del software Autocad. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

IDRAULICO – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “T.U. PER L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. offerta 2992/2024

Si ricercano 2 Idraulici per edilizia industriale che si occupino della diagnostica dei problemi

idraulici, del blocco delle perdite d’acqua, della disostruzione degli scarichi intasati,

dell’installazione di tubi per l’acqua e impianti idraulici, della riparazione di tubature otturate guaste o rovinate. Taranto (TA)

APPRENDISTA MONTATORE ELETTRONICO/MECCANICO Rif.52/2024 – Rif. offerta 2962/2024

La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di apparecchiature elettroniche di prodotti

elettromedicali ed estetici. L’azienda ricerca DIPLOMATI ad indirizzo tecnico industriale o

laureati indirizzo Meccanico/elettronica. NESSUNA esperienza nella mansione di Montatore

elettronico/meccanico, conoscenza informatica, patente B e residente nella zona di Martina

Franca o limitrofe. Si Offre un contratto DI APPRENDISTATO. Martina Franca (TA)

MONTATORE ELETTRONICO/MECCANICO Rif.51/2024 – Rif. offerta 2961/2024

La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di apparecchiature elettroniche di prodotti

elettromedicali ed estetici. L’azienda ricerca DIPLOMATI ad indirizzo tecnico industriale o

laureati indirizzo Meccanico/elettronica. Due anni di esperienza nella mansione di Montatore

elettronico/meccanico, conoscenza informatica, patente B e residente nella zona di Martina

Franca o limitrofe. Offre un contratto a tempo determinato iniziale di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Martina Franca (TA)

MANOVALE EDILE/MURATORE RIF.62/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif.

offerta 3089/2024

La risorsa ricercata deve essere un manovale edile da assumere con contratto a tempo

indeterminato full time. Martina Franca (TA)

OPERAIO Rif. 79/2024 – Rif. Offerta 3677/2024

L’azienda di Locorotondo con sede operativa a Fasano ricerca un operaio addetto alla

riparazione di carrozzeria con conoscenza degli impianti elettrici dei veicoli. i requisiti richiesti sono il possesso della patente B, con un’esperienza nella mansione di almeno 2 anni. Si offre contratto a tempo indeterminato full time, 8 ore di lavoro su 5 giorni a settimana. Fasano (BR)

OPERAIO SERRAMENTISTA Rif.65/2024 – Rif. Offerta 3347/2024

La risorsa ricercata con la mansione di serramentista o montatore di serramenti e infissi, deve effettuare la costruzione e il montaggio di serramenti in legno, ferro e acciaio e li deve installare all’interno e all’esterno di fabbricati edili al fine di assicurare la protezione delle strutture in costruzione o in ristrutturazione e di isolarli dagli agenti atmosferici. Deve operare direttamente presso il cantiere edile dove si costruisce, si ristruttura o si recupera un fabbricato (casa, ospedale, capannone, industria) o presso abitazioni private. Si relazionare con il proprietario dell’azienda e con gli altri eventuali tecnici e progettisti (ingegneri, architetti e geometri). Deve collabora strettamente con i muratori, gli elettricisti, gli installatori di impianti. La risorsa dovrà dare disponibilità per le trasferte in ambito Provinciale, Regionale e Nazionale. Martina Franca (TA)

APPRENDISTA SERRAMENTISTA Rif. 66/2024 – Rif. Offerta 3348/2024

La risorsa ricercata sarà un apprendista con la mansione di serramentista o montatore di

serramenti e infissi, deve apprendere ad effettuare la costruzione e il montaggio di serramenti in legno, ferro e acciaio e li deve installare all’interno e all’esterno di fabbricati edili al fine di assicurare la protezione delle strutture in costruzione o in ristrutturazione e di isolarli dagli agenti atmosferici. Deve operare direttamente presso il cantiere edile dove si costruisce, si ristruttura o si recupera un fabbricato (casa, ospedale, capannone, industria) o presso abitazioni private. Si deve relazionare con il proprietario dell’azienda e con gli altri eventuali tecnici e progettisti (ingegneri, architetti e geometri). Deve collabora strettamente con i muratori, gli elettricisti, gli installatori di impianti. La risorsa dovrà dare disponibilità per le trasferte in ambito Provinciale, Regionale e Nazionale. Martina Franca (TA)

Ristorazione e turismo

LAVAPIATTI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3611/2024

Pubblico esercizio (BAR), ricerca n. 2 Lavapiatti, per la pulizia di posate, bicchieri, piatti, pentole, padelle e altre attrezzature utilizzate all’interno del locale. Taranto (TA)

COMMIS DI SALA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3398/2024

Azienda operante nel settore turistico- ricettivo, per lavoro stagionale, ricerca n. 1 COMMIS DI SALA, con le seguenti mansioni: acquisire le ordinazioni, comunicarle in cucina, servire i piatti ai tavoli una volta pronti, accompagnati dalle bevande richieste. Portare il conto al tavolo, sparecchiare e riordinare i tavoli e la sala a fine servizio. Taranto (TA)

BARISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3425/2024

Azienda operante nel settore della ristorazione, ricerca n. 2 BARISTI, con le seguenti mansioni: preparazione caffè, bibite, bevande e piatti da mangiare, accoglienza clienti, pulizia del bar e gestione della cassa. Taranto (TA)

CUOCO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3430/2024

Azienda operante nel settore della ristorazione, ricerca n. 2 Cuochi, con le seguenti mansioni: organizzare le attività della cucina e della preparazione, predisposizione e presentazione delle pietanze secondo le esigenze dell’azienda. Taranto (TA)

LAVAPIATTI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3433/2024

Azienda operante nel settore della ristorazione, ricerca n. 2 LAVAPIATTI, con le seguenti

mansioni: Ripulire i piatti dagli avanzi. – Lavare direttamente a mano i piatti, bicchieri, pentole, posate o metterli nelle lavastoviglie. – Asciugare le stoviglie e rimetterle al loro posto, nella cucina. – Pulire e riordinare la cucina alla fine di ogni turno (pranzo e cena) rispettando le norme igieniche. Taranto (TA)

CUOCO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3097/2024

Azienda operante nel settore del turismo e della ristorazione, ricerca n. 1 CUOCO, in grado di elaborare i piatti, di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi livello. Definire il menù in base alla

clientela, allo stile dell’azienda, ai parametri di costo prefissati. Taranto (TA)

BARISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3099/2024

Azienda operante nel settore del turismo e della ristorazione, ricerca n. 1 BARISTA, con le

seguenti mansioni: servire caffè, bibite, bevande e piatti da mangiare, accoglienza dei clienti, pulizia del bar e gestione della cassa. Taranto (TA)

CAMERIERE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3102/2024

Azienda operante nel settore del turismo e della ristorazione, ricerca n. 1 CAMERIERE, con le seguenti mansioni: predisporre la sala per il servizio. accogliere i clienti e farli accomodare; interpretare le esigenze gastronomiche della clientela. servire ai commensali cibi e bevande. gestire la clientela e il servizio in genere. riassetta l’area operativa. Taranto (TA)

BANCONISTA – Rif. Offerta 3688/2024

Attività ristorativa, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta), ricerca n. 1

Banconista da assumere per la stagione estiva. La risorsa si occuperà dell’allestimento del

banco di vendita, del servizio di quanto ordinato dalla clientela, della pulizia e riordino della

postazione di lavoro. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, Full Time. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

BARISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3606/2024

Pubblico esercizio (BAR), ricerca n. 2 Baristi, per la preparazione di caffè, cappuccini e di altre bevande calde e fredde, servizio ai clienti, pulizia e gestione della cassa. Taranto (TA)

CUOCO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3610/2024

Pubblico esercizio (BAR), ricerca n. 2 CUOCHI, per la predisposizione dei menu giornalieri,

ordinazione e conservazione degli alimenti e dei prodotti necessari per la cucina, igiene dei

luoghi e delle attrezzature per la preparazione. Taranto (TA)

LAVAPIATTI – Rif. Offerta 3689/2024

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta) ricerca n. 1

Lavapiatti da assumere per la stagione estiva. La risorsa verrà adibita alle seguenti mansioni: lavaggio delle stoviglie, del pentolame e delle attrezzature di cucina, pulizia e riordino dei luoghi di lavoro. Si richiedono buone doti organizzative, capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità nell’esecuzione della mansione. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AIUTO PIZZAIOLO – Rif. Offerta 3690/2024

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta) ricerca n. 1 aiuto pizzaiolo da assumere per la stagione estiva. La figura professionale verrà adibita alle attività di supporto al pizzaiolo nella preparazione degli impasti, degli ingredienti necessari alla farciture delle pizze, del loro condimento e della loro cottura. Richiesta esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato, Full Time. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AIUTO CUOCO DI TAVOLA CALDA – Rif. offerta 1921/2024

Si ricerca per tavola del territorio un aiuto cuoco con esperienza di almeno 1 anno nella

mansione. La risorsa sarà occupata nella preparazione base e contorni, supporto generale alle attività di cucina e nella pulizia di stoviglie, locali, macchinari, spazi e superfici di lavoro. Palagiano (TA)

CAMERIERE TAVOLA CALDA – Rif. offerta 1892/2024

Per una nota attività di ristorazione sita a Palagiano, si ricerca la figura di N°1 cameriere addetto alla tavola calda, con ottime competenze di gestione del servizio e di comunicazione. L’offerta di lavoro è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della Legge 903/77 e 125/91. Palagiano (TA)

CAMERIERE DI SALA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 2973/2024

Azienda operante nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, ricerca n. 03 CAMERIERI, con le seguenti mansioni: assistere i clienti ai tavoli, prendere le ordinazioni e trasferirle alla cucina; dare indicazioni sui cibi o bevande da scegliere dal menù. Taranto (TA)

AIUTO CUCINA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 2971/2024

Azienda operante nel settore della ristorazione e pubblici esercizi, ricerca n. 02 ADDETTI ALLA PREPARAZIONE, ALLA COTTURA E ALLA VENDITA di cibi in fast food, tavole calde e

rosticcerie, con l’utilizzo di forno per pizze, piastre per creps, affettatrici ed utensili da cucina. Taranto (TA)

CAMERIERE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 3102/2024

Azienda operante nel settore del turismo e della ristorazione, ricerca n. 1 CAMERIERE, con le seguenti mansioni: predisporre la sala per il servizio. accogliere i clienti e farli accomodare; interpretare le esigenze gastronomiche della clientela. servire ai commensali cibi e bevande. gestire la clientela e il servizio in genere. riassetta l’area operativa. Taranto (TA)

BARISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 3099/2024

Azienda operante nel settore del turismo e della ristorazione, ricerca n. 1 BARISTA, con le

seguenti mansioni: servire caffè, bibite, bevande e piatti da mangiare, accoglienza dei clienti, pulizia del bar e gestione della cassa. Taranto (TA)

CUOCO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 3097/2024

Azienda operante nel settore del turismo e della ristorazione, ricerca n. 1 CUOCO, in grado di elaborare i piatti, di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi livello. Definire il menù in base alla

clientela, allo stile dell’azienda, ai parametri di costo prefissati. Taranto (TA)

CAMERIERE DI SALA Rif.54/2024 – Rif. offerta 2964/2024

La figura ricercata si occuperà dell’accoglienza e del servizio al cliente: deve presentare il menù e mostrare la carta dei vini; deve prendere in carico gli ordini dal cliente e trasmetterli in cucina, dovrà avere cura della mise en place e in un momento successivo sbarazzare la tavola; esegue il servizio al guéridon, quando necessario, e si occupa di porzionatura e flambè; deve essere il collegamento tra cucina e sala per garantire una visione comune del lavoro. I requisiti richiesti sono almeno 2 anni di esperienza nella mansione, conoscenza linguistica preferibilmente inglese, patente B, con una fascia di età dai 18 anni in su e residenza a martina franca o zone limitrofe. Si offre un contratto a tempo determinato Full Time. Martina Franca (TA)

LAVAPIATTI Rif.55/2024 – Rif. offerta 2965/2024

La risorsa ricercata si occuperà della pulizia di piatti, bicchieri, posate, padelle, pentole

utilizzate . Deve Lavare, risciacquare e asciugare ogni utensile adoperato durante la

preparazione delle pietanze, ma anche tutte le stoviglie usate per il servizio al tavolo ai clienti. Martina Franca (TA)

CUOCO DI RISTORANTE Rif.56/2024 – Rif. offerta 2967/2024

La risorsa ricercata sarà responsabile della cucina, competente in tutti gli aspetti della

preparazione del cibo: è incaricato alla creazione del menù e alla realizzazione delle ricette, e sarà il punto di riferimento per tutto lo staff in cucina. Il cuoco si occupa di preparare e cucinare i piatti, dagli antipasti al dolce – curandone gusto e sapore ma anche l’aspetto estetico, in modo che siano visivamente accattivanti. Le sue responsabilità non si limitano però ai fornelli, ma includono numerosi compiti gestionali: come capo della cucina ordina le materie prime, sceglie i fornitori e gestisce approvvigionamenti e scorte di prodotti di qualità. Determina il prezzo dei piatti e il costo della relativa preparazione. Inoltre, è responsabile della cura e dell’igiene della cucina e coordina il personale ausiliario. Martina Franca (TA)

ADDETTA/O AL RICEVIMENTO Rif.50/2024 – Rif. offerta 2915/2024

L’ addetto/a alla reception, si dovrà occupare di tutte le pratiche relative all’arrivo e alla partenza dei clienti: accoglie i clienti in hotel, ricevere le prenotazioni, controllare i documenti necessari, deve organizzare il check-in e il check-out e e occuparsi della gestione del front office e delle richieste dei clienti. Inoltre, avrà la responsabilità di fornire tutte le informazioni necessarie ai clienti riguardo all’hotel, alle camere e a tutti i servizi offerti, soprattutto in fase di accoglienza. Dovrà essere la persona di riferimento per tutto ciò che accade agli ospiti in quel particolare momento del loro soggiorno. La struttura situata al NORD ITALIA offre Vitto Alloggio e una retribuzione come da CCNL – Contratto a tempo determinato di 4 mesi, con data presunta di assunzione dal 01.06.2024. Si cercano Diplomati preferibilmente settore alberghiero, con conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta, conoscenze informatiche con una buona gestione della posta elettronica e conoscenza dei vari programmi di gestione della clientela. Cagli (PS)

TURNANTE DI SALA/PIANI Rif.72/2024 – Rif. Offerta 3506/2024

La risorsa si occuperà al mattino di assistenza alle camere e la sera contribuisce al servizio in sala, fornendo un supporto prezioso per un servizio efficiente. I requisiti richiesti sono un’età max 50 anni con esperienza lavorativa sia come addetta alle pulizie delle stanze che come aiuto in sala. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 4 mesi a partire dal mese di giugno 8 ore di lavoro su sei giorni a settimana, con una retribuzione di 1800/2200 euro al mese. Si offre vitto e alloggio. Badia * Abtei (BZ)

CUOCO CAPO PARTITA Rif.73/2024 – Rif. Offerta 3548/2024

La risorsa ricercata nella mansione del cuoco capo partita è quello di coordinare e

supervisionare le varie brigate, sincronizzare le preparazioni dei piatti e assicurare l’efficienza di tutto il lavoro di cucina. Deve conosce anche delle tecniche di comunicazione professionali. In questo modo deve relazionarsi correttamente con i suoi aiutanti e con i suoi superiori. Nei momenti di grande pressione dà la giusta carica alla sua brigata e ne assicura i buoni risultati. Le sue, però, non devono essere solo funzioni operative poiché si occupa di gestire l’approvvigionamento alimentare utile per poter espletare il lavoro. Quindi deve controlla la dispensa, dialogare con i fornitori e garantire sempre le scorte necessarie di cibo. Inoltre deve verifica che la mise en place delle portate sia sempre ineccepibile. In ultimo, ma non meno importante avrà il compito di far rispettare le norme igienico sanitarie richieste obbligatoriamente in cucina. I requisiti richiesti sono DIPLOMA ALBERGHIERO, ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 2 ANNI, PATENTE B, CON UN’ETA’ 60 ANNI – Si offre un contratto a tempo determinato di 5 mesi a partire dal mese di Maggio. Retribuzione prevista 2800/3500 con alloggio. Badia * Abtei (BZ)

AIUTO CUOCO Rif.75/2024 – Rif. Offerta 3603/2024

La risorsa ricercata con la mansione di Aiuto Cuoco sarà un professionista che deve fornire

supporto al cuoco: fa parte della brigata di cucina e lavora a stretto contatto con lo chef e i

cuochi, si occupa del taglio degli ingredienti , controlla gli stati degli utensili e si occupa della pulizia della cucina I requisiti richiesti sono , ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 2 ANNI, PATENTE B, CON UN’ETA’ 50 ANNI – Si offre un contratto a tempo determinato di 4 mesi a partire dal mese di Maggio. Retribuzione prevista 2200 si offre vitto e alloggio. Marebbe * Enneberg (BZ)

CAMERIERE AI PIANI Rif.76/2024 – Marebbe * Enneberg (BZ)

La risorsa sarà responsabile delle pulizie della camere e della lavanderia. L’azienda offre un

contratto a tempo determinato di 4 mesi a partire dal mese di giugno 8 ore di lavoro su sei giorni a settimana, con una retribuzione di 2100 al mese. Si offre vitto e alloggio, età richiesta Max 55/60 anni. Marebbe * Enneberg (BZ)

CHEF DE RANGE Rif.77/2024 – Rif. Offerta 3608/2024

La risorsa con la mansione di Chef de Rang dovrà curare la mise en place dei tavoli che

compongono il proprio rango, deve Ricevere gli ospiti al loro arrivo al ristorante e accompagnarli al tavolo assegnato. Si occuperà poi di illustrare i piatti presenti nel menù e rispondere ad eventuali domande al riguardo. Dovrà anche fornire consigli su cosa ordinare a seconda delle esigenze dei clienti, ad esempio se si desidera un menù vegetariano, vegano, senza glutine o privo di particolari allergeni. I requisiti richiesti sono ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 2 ANNI, PATENTE B, CON UN’ETA’ 40 ANNI CONOSCENZA DI UNA DELLE SEGUENTI LINGUE INGLESE, o TEDESCO FLUENTE – Si offre un contratto a tempo determinato di 4 mesi a partire dal mese di Giugno. Retribuzione prevista 2000/2400 si offre vitto e alloggio. Marebbe * Enneberg (BZ)

CHEF DE PARTIE GARDE MANGER Rif.78/2024 – Rif. Offerta 3612/2024

La risorsa ricercata nella mansione CHEF DE PARTIE GARDE MANGER sarà il responsabile

delle derrate e delle pietanze fredde. Dovrà ricevere dall’economato le merci che per conservarsi necessitano dei frigoriferi, comprese le carni. Dovrà essere un professionista culinario specializzato nella preparazione di piatti freddi come insalate, antipasti, terrine, salse e pâté. In realtà cosa dovrà fare: preparazione di piatti freddi: sarà responsabile della preparazione di antipasti, insalate, salse, terrine e pâté; preparazione degli ingredienti: si occuperà di sfilettare il pesce e porzionare la carne per gli altri membri dello staff di cucina; decorazioni culinarie: può essere incaricato della creazione di decorazioni che arricchiscano i piatti, creare buffet, sculture di frutta o altre composizioni culinarie; pianificazione dei menù: potrà partecipare alla pianificazione e alla preparazione dei menù in collaborazione con lo chef e altri membri dello staff di cucina; dovrà gestire le scorte: gestire le scorte di ingredienti e assicurarsi che tutti gli alimenti siano conservati correttamente e pronti per l’uso I requisiti richiesti sono DIPLOMA ALBERGHIERO, ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 2 ANNI, PATENTE B, CON UN’ETA’ 55 ANNI – Si offre un contratto a tempo determinato di 4/5 mesi a partire dal mese di Maggio o Giugno . Retribuzione prevista 2800 euro con vitto e alloggio. Marebbe * Enneberg (BZ)

CAMERIERE DI SALA Rif. 68/2024 – Rif. Offerta 3384/2024

La risorsa ricercata con la mansione di cameriere/a di sala deve ricoprire una serie di

responsabilità: in primis, si occuperà di curare il rapporto con il cliente e sarà responsabile della gestione e della organizzazione degli spazi del ristorante nonchè il suo compito, sarà presiedere alla preparazione dei tavoli. Per questa mansione sono richieste al professionista massima cura e attenzione ai dettagli. anche al servizio ai tavoli, portando ai clienti i piatti e le bevande richieste e, a fine pasto, il conto. Dopo che i clienti hanno lasciato il tavolo, il cameriere di sala ha il compito di sparecchiare e di rassettare la sala del ristorante. L’azienda mette a disposizione vitto e alloggio con contratto a tempo determinato di 4 mesi a partire da maggio con uno stipendio da 1800 /2200 euro. Livinallongo Del Col Di Lana (BL)

SEGRETARIA HOTEL Rif.69/2024 – Rif. Offerta 3394/2024

La risorsa ricerca si occuperà della gestione delle richieste e prenotazioni delle camere al

telefono e online, check-in e check-out e fornire indicazioni. I requisiti richiesti sono diplomati, esperienza di almeno 2 anni in hotel, conoscenza di almeno due lingue o Inglese o Tedesco, con patente B e un’età massimo 50 anni. Si offre contratto stagionale di 4/5 mesi a partire da Maggio con uno stipendio di 1800/2200 con vitto e alloggio. Badia * Abtei (BZ)

COMMIS DI PASTICCERIA Rif.70/2024 – Rif. Offerta 3404/2024

L’ aiuto pasticcere deve lavorare all’interno di una cucina o di una pasticceria e svolgerà un ruolo di supporto al pasticcere principale. Il suo compito principale è quello di assistere il pasticcere nello svolgimento delle attività quotidiane, contribuendo alla preparazione e alla decorazione dei dolci e dei dessert. I requisiti richiesti sono: DIPLOMA ALBERGHIERO, MINIMA ESPERIENZA LAVORATIVA, ETA’ MAX 40 ANNI. L’ azienda offre un contratto a tempo determinato di 4 mesi a partire da giugno 2024 e una retribuzione di 2000/2400 euro mensili. L’azienda offre vitto e alloggio. Badia * Abtei (BZ)

SECONDO CUOCO/SOUS CHEF Rif.71/2024 – Rif. Offerta 3470/2024

La risorsa ricercata deve avere diversi anni di esperienza in brigata, e aver lavorato in tutti i

settori della cucina. Deve essere il braccio destro del capocuoco, avere una vasta conoscenza di tutte le preparazioni, ed essere in grado di cucinare e presentare il cibo secondo le ricette. Competente in ogni aspetto del lavoro quotidiano in cucina, deve saper preparare antipasti, primi, secondi, dessert e supportare gli altri cuochi ai fornelli, in particolare durante i picchi di lavoro. Deve saper gestire la cucina in assenza del capocuoco e avere mansioni di coordinamento e supervisione, in quanto si occupa di tutti gli aspetti organizzativi. I requisiti richiesti sono DIPLOMA SETTORE ALBERGHIERO, ESPERIENZA COMPROVATA NELLA MEDESIMA MANSIONE. Si offre contratto stagionale di 4 mesi a partire da giugno 2024 con uno stipendio che varia dai 2400 ai 3200. Badia * Abtei (BZ)

Pulizie e servizi alla persona

COLLABORATORE DOMESTICO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3490/2024

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 Collaboratore Domestico, per assistenza a persona non autosufficiente, compresa attività di pulizia e cura della casa. Taranto (TA)

N. 1 BADANTE – DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 3484/2024

Privato di Carosino (TA), ricerca n.1 Badante per assistenza domiciliare a persona non

autosufficiente. Si offre contratto a tempo indeterminato, part-time di 25 ore settimanali. E’

richiesta precedente esperienza nella mansione. Carosino (TA)

COLF – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE –

Rif. Offerta 3175/2024

Per ambiente domestico, si ricerca n. 01 COLF/BADANTE per l’assistenza diurna e notturna di persona non deambulante. Leporano (TA)

1 COLF– DECRETO FLUSSI D.P.C.M DEL 27/09/2023 – Rif. Offerta 3669/2024

A Massafra, si cerca un addetto/a all’assistenza per persona non autosufficiente. La risorsa

dovrà svolgere la mansione di collaboratore domestico, in particolare assistenza a persona non autosufficiente e igiene alla persona. Requisiti richiesti: diploma e conoscenza nell’uso di letto ortopedico e rollator. Si richiede esperienza pregressa nella mansione di almeno 12 mesi. Si offre contratto di lavoro CCNL: lavoro domestico – Part – ime (35 ore settimanali) a tempo determinato. Massafra (TA)

COLLABORATORE FAMILIARE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 3067/2024

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 COLLABORATORE FAMILIARE, per la cura delle

persone e l’igiene della casa. Taranto (TA)

BABY SITTER – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 3054/2024

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 BABY SITTER/COLLABORATORE DOMESTICO, per

l’accudimento di una bambina di 4 anni (la quale parla solo russo), gestione della casa in

genere, come cura del gatto, pulizie degli ambienti, preparazione pasti e gestione del giardino. Si richiede la conoscenza della lingua del RUSSO. Taranto (TA)

ASSISTENTE FAMILIARE Rif. 27/2024 – Rif. offerta 1285/2024

La risorsa (colf-baby sitter) si occuperà di assistenza e cura di due bambini di 6 e 8 anni

comprensivo di supporto e monitoraggio compiti, cura igiene, preparazione pasti, prelievo e

accompagnamento scuola e attività sportiva extrascolastiche. Secondariamente si occuperà di supporto per le faccende domestiche. I requisiti richiesti sono DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE, ESPERIENZA NELLA CURA E ASSISTENZA BAMBINI, IN POSSESSO DI PATENTE B, si offre un contratto a tempo indeterminato part-time circa 24 ore settimanali prevalentemente nel pomeriggio. Si richiede disponibilità anche in arco mattinale in caso di malattia dei bambini e per l’uscita da scuola. Disponibilità dal lunedi al venerdi, sabato mattina su base eccezionale. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 53/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif.

offerta 2963/2024

In riferimento alle richieste dei flussi migratori azienda ricerca collaboratore domestico Livello C5 che si occupi dell’assistenza nelle routine quotidiane e personali, con esperienza nella mansione richiesta. Si offre assunzione tempo determinato di 18 mesi part-time 12 ore settimanali. Martina Franca (TA)

ESTETISTA MASSAGGIATRICE Rif. 74/2024 – Rif. Offerta 3565/2024

La risorsa ricercata si occuperà di prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo quali:

pulizia del viso, trattamenti viso e corpo, massaggio estetico, trucco, manicure e pedicure,

depilazione. Prenotazione appuntamenti. Requisiti richiesti: DIPLOMA DI ESTETISTA o CORSI FORMATIVI NEL SETTORE ESTETICO, ESPERIENZA 2 ANNI, CONOSCENZA LINGUA

INGLESE, PATENTE B, ETA’ MAX 50 ANNI. Si offre contratto a tempo determinato – Full Time di 4 mesi a partire dal mese di Giugno, con una retribuzione di 2200 euro. Marebbe * Enneberg (BZ)

ESTETISTA MASSAGGIATRICE Rif. 67/2024 – Rif. Offerta 3349/2024

La risorsa ricercata si occuperà di prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo quali:

pulizia del viso, trattamenti viso e corpo, massaggio estetico, trucco, manicure e pedicure,

depilazione. Badia * Abtei (BZ)

1 COLF– DECRETO FLUSSI D.P.C.M DEL 27/09/2023 – Rif. offerta 3760/2024

A Massafra, si cerca un addetto/a all’assistenza personale e servizi alla persona. La risorsa

dovrà svolgere la mansione di collaboratore domestico, cura della persona. Requisiti richiesti: diploma e conoscenza della lingua italiana e inglese. ed esperienza pregressa nella mansione di almeno 12 mesi. Conoscenze di base nell’uso delle strumentazioni eventualmente utilizzabili. Si offre contratto di lavoro CCNL : Lavoro domestico. Part -time (30 ore ) a tempo indeterminato. Palagiano (TA)

COLF – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3830/2024

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 COLF, per pulizie, aiuto in cucina, lavanderia, custode di abitazione privata, cameriere. Taranto (TA)

Sanità

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif. Offerta 3228/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI – Rif. Offerta 3226/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Avetrana (TA)

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI – Rif. Offerta 3221/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Avetrana (TA)

Agricoltura

BRACCIANTE AGRICOLO – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. offerta 2987/2024

Si ricerca bracciante agricolo per azienda agricola-florovivaista che si occupi della semina e

raccolta di foraggio e dell’accudimento dei cavalli presenti nel maneggio. Taranto (TA)

OPERAIO GENERICO AGRICOLO – DECRETO FLUSSI 2023 ART. 9, CO. 4, DPCM 27/09/2023 – Rif. Offerta 3543/2024

Azienda agricola con sede in Castellaneta Marina cerca n. 30 operai agricoli per attività di

raccolta frutta. Si offre contratto di lavoro a tempo parziale ( 20 ore settimanali) e determinato della durata di 9 mesi. Castellaneta (TA)

BRACCIANTE AGRICOLO – DECRETO FLUSSI 2023 ART. 9, CO. 4, DPCM 27/09/2023 – Rif.

Offerta 3852/2024

Azienda agricola con sede in Taranto cerca n. 30 braccianti agricoli per attività di raccolta frutta. Si offre contratto di lavoro a tempo parziale ( 20 ore settimanali) e determinato della durata di 9 mesi. Castellaneta (TA)