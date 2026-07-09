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Crescono le opportunità di lavoro nella provincia di Taranto. Il nuovo report settimanale dell’Ambito territoriale di Taranto di ARPAL Puglia evidenzia la presenza di 80 annunci attivi, per un totale di 177 figure professionali ricercate nei diversi comparti produttivi del territorio.

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Le offerte rappresentano una sintesi degli annunci pubblicati quotidianamente sul portale Lavoro per Te e diffusi anche attraverso la pagina Facebook dedicata ai Centri per l’Impiego di Taranto e provincia.

I settori con più opportunità

Le maggiori richieste arrivano dal comparto Artigianato, Commercio e Vendita, che conta 32 posizioni aperte. Seguono i settori Costruzioni, Impianti e Logistica, con 22 opportunità.

Restano inoltre aperte le selezioni nei settori Amministrativo, ICT e Servizi Digitali, dove sono disponibili 8 posti. Il report segnala anche 2 opportunità nella Ristorazione e Turismo, 2 nelle Pulizie e Servizi alla Persona e 1 nel settore dell’Istruzione.

Opportunità per categorie protette ed EURES

Tra le offerte pubblicate figurano anche 23 posizioni riservate a persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette.

A queste si aggiungono 87 opportunità di lavoro all’estero promosse attraverso la rete europea EURES, dedicata alla mobilità professionale nei Paesi dell’Unione Europea.

Come candidarsi

Le candidature possono essere inviate direttamente tramite il portale regionale Lavoro per Te, accedendo con le proprie credenziali SPID.

Chi desidera ricevere assistenza può rivolgersi ai Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Taranto presenti a Taranto, Grottaglie, Martina Franca, Massafra, Manduria e Castellaneta.

Gli sportelli osservano il seguente orario di apertura:

dal lunedì al venerdì: 8:30 – 11:30;

martedì: apertura pomeridiana dalle 15:00 alle 16:30;

giovedì pomeriggio: ricevimento su appuntamento.

Per consultare tutte le offerte aggiornate è possibile visitare il portale regionale dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Per altri aggiornamenti sul territorio è possibile seguire anche la sezione Ultim’ora di Grottaglieinrete.it.

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 903/1977, la ricerca di personale è rivolta a candidati di entrambi i sessi.