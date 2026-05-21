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Nuova opportunità di lavoro nel territorio jonico. Adecco ha avviato una selezione per ausiliari al traffico a Taranto, figura che si occupa principalmente di controllo della sosta e supporto alla viabilità urbana.

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L’offerta può interessare anche candidati residenti a Grottaglie e nei comuni limitrofi, vista la vicinanza con il capoluogo ionico e i collegamenti quotidiani tra le due città.

Di cosa si tratta

La ricerca riguarda personale da impiegare come ausiliario al traffico, ruolo che opera sul territorio per il rispetto delle norme relative alla sosta e alla circolazione nei centri urbani.

Si tratta di una figura prevista dall’ordinamento italiano, disciplinata dall’articolo 17 della Codice della Strada, che può essere incaricata dagli enti locali o da società partecipate per attività di accertamento delle violazioni in materia di sosta.

Mansioni previste

Tra le attività generalmente richieste per questo profilo rientrano:

Controllo delle aree di parcheggio e delle soste regolamentate;

Verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada;

Segnalazione di eventuali irregolarità;

Supporto alle attività di gestione della viabilità urbana.

Le mansioni possono variare in base all’ente o alla società presso cui si presta servizio.

Requisiti richiesti

Come per la maggior parte delle selezioni in ambito pubblico o para-pubblico, sono generalmente richiesti:

Diploma di scuola secondaria superiore;

Patente di guida in corso di validità;

Buone capacità relazionali;

Disponibilità al lavoro su turni.

I dettagli specifici e le condizioni contrattuali sono indicati direttamente nell’annuncio pubblicato da Adecco.

Come candidarsi

La candidatura può essere effettuata online attraverso la piattaforma Adecco (clicca qui), compilando il proprio profilo e allegando il curriculum vitae aggiornato.

Per chi è alla ricerca di opportunità lavorative nel territorio jonico, è possibile consultare anche la sezione ultim’ora a Grottaglie per eventuali aggiornamenti su nuove selezioni e bandi.

Cosa sapere sul ruolo di ausiliario del traffico

L’ausiliario del traffico non è un agente di polizia municipale, ma svolge funzioni specifiche legate soprattutto al controllo della sosta. In caso di violazioni, può redigere verbali nei limiti previsti dalla normativa vigente.

È un ruolo che richiede attenzione, capacità di gestione del pubblico e rispetto delle procedure amministrative.

FAQ

Chi può candidarsi per ausiliario al traffico?

Possono candidarsi persone in possesso dei requisiti indicati nell’annuncio, generalmente con diploma e patente di guida.

Dove si svolge il lavoro?

L’attività è prevista nel territorio di Taranto, ma può rappresentare un’opportunità anche per residenti a Grottaglie e comuni vicini.

Serve esperienza precedente?

Dipende dai requisiti specificati nell’annuncio. In alcuni casi può essere preferenziale, ma non sempre obbligatoria.

Come si invia la candidatura?

La candidatura avviene online attraverso la piattaforma Adecco, seguendo le istruzioni riportate nell’offerta di lavoro.

Stai cercando lavoro nel territorio? Continua a seguire Grottaglieinrete.it per aggiornamenti su concorsi, selezioni e opportunità nella provincia di Taranto. Se conosci altre offerte attive in zona, puoi anche inviare una segnalazione alla redazione.