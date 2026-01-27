Pubblicità in concessione a Google

Il settore tessile della provincia continua a cercare nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. In questo contesto, il Centro dell’Impiego di Martina Franca è lieta di annunciare il prossimoRecruiting Day, un evento interamente dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel comparto tessile e dell’abbigliamento.

Il Recruiting Day si terrà a partire dalle ore 14:00 di giovedì 12 febbraio 2026 presso il Centro dell’Impiego di Martina Franca, in via Aprile 21. L’evento rappresenta un’importante occasione per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative.

Durante il Recruiting Day, i candidati avranno l’opportunità di incontrare direttamente i selezionatori delle aziende del territorio impegnate nel comparto, partecipando a colloqui individuali. Questo evento offrirà un accesso diretto alle posizioni aperte e la possibilità di presentare le proprie competenze e aspirazioni in un contesto dinamico e professionale.

Le aziende partecipanti, impegnate nel valorizzare i talenti e a creare un ambiente di lavoro stimolante e in costante crescita riceveranno il supporto degli operatori del Centro per l’Impiego di Martina Franca per favorire l’occupazione e supportare i candidati nel loro cammino professionale.

Invitiamo tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti a partecipare, portando con sé un curriculum aggiornato e una grande motivazione. L’evento rappresenta un’opportunità unica per entrare a far parte di un contesto vincente e contribuire al successo di un settore storico del nostro territorio. Le candidature sono aperte e possono essere presentate, tramite il portale della Regione Puglia LAVOROXTE, ai seguenti link:

Addetta Preparazione Partite Capi Tagliati: https://tinyurl.com/mrx68wa7

Azienda Tessile di Martina Franca cerca ADDETTA PREPARAZIONE PARTITE CAPI TAGLIATI con le seguenti caratteristiche: Esperienza nel settore di almeno 2 anni, patente B, residenza Martina Franca e paesi limitrofi. Si offre contratto CCNL a tempo DETERMINATO., FULL TIME. L’offerta di lavoro è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti 215/03 e 216/03.

Addetto al Taglio Automatico: https://tinyurl.com/3dnb629u

Camiceria di Martina Franca cerca ADDETTO AL TAGLIO AUTOMATICO che dovrà occuparsi del posizionamento dei tessuti e del taglio e controllo delle varie parti delle camicie. Si richiedono le seguenti caratteristiche: – esperienza nella mansione di almeno 2 anni – conoscenze di applicativi informatici correlati – Diploma di scuola superiore – possesso (preferibile) della patente B – Domicilio (preferibile) a Martina Franca o paesi limitrofi. Si offre contratto CCNL a tempo Indeterminato full time. Luogo di Lavoro Martina Franca. L’offerta di lavoro è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti 215/03 e 216/03.