Pubblicità in concessione a Google

Le elezioni regionali in Puglia rappresentano un appuntamento cruciale per il panorama politico locale: dopo dieci anni di amministrazione di Michele Emiliano, la regione si prepara a un momento di svolta. Scopri le possibili date del voto, i candidati al momento più quotati e il contesto politico in cui si inserisce questa tornata elettorale.

Pubblicità in concessione a Google

Indice

Data delle elezioni

La data delle elezioni regionali in Puglia non è ancora ufficialmente fissata, ma gli scenari indicano con forza metà novembre 2025 come periodo più probabile. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il voto deve svolgersi entro il 23 novembre 2025, e secondo alcune fonti si potrebbe ricorrere all’ultima domenica utile, ossia il 23 novembre stesso.

Candidati principali

Con la decisione di Michele Emiliano di non ricandidarsi, il centrosinistra è pronto a puntare su Antonio Decaro (ex sindaco di Bari ed europarlamentare), che ha ricevuto sostegno anche dallo stesso Emiliano. Al momento, Decaro sembra essere il candidato naturale per il centrosinistra, anche se rimangono tensioni interne legate alla figura dell’attuale Presidente e resta da capire cosa deciderà Vendola.

Sul fronte opposto, il centrodestra non ha ancora ufficializzato un candidato.Tra i nomi papabili il deputato Mauro D’Attis.

Contesto legislativo e nodi aperti

Due questioni di natura tecnica è ancora in bilico la decisione formale sulla data del voto, che deve rispettare la scadenza del 23 novembre.

Scenario politico e prospettive

Le elezioni pugliesi si inseriscono in un contesto di transizione: dopo due mandati consecutivi del centrosinistra (con Vendola e Emiliano), si apre una fase di incertezza e competizione serrata tra PD e centrodestra. Il centrosinistra punta tutto su Decaro, forte della sua popolarità, mentre il centrodestra sembra ancora in formazione.

È chiaro che la strategia politica, il coinvolgimento di alleanze civiche e il contesto sociale – influenzato da temi come sanità, lavoro e infrastrutture – influenzeranno l’esito della competizione.

Per approfondire i dettagli normativi della legge regionale e la sua evoluzione, suggeriamo di leggere questo articolo su GIR che analizza gli aspetti tecnici della competizione elettorale.

La situazione odierna: si attende comunicazione ufficiale della data (probabile fine novembre), con Antonio Decaro come candidato di riferimento per il centrosinistra, mentre il centrodestra non ha ancora scelto il suo leader. I nodi tecnici e normativi sono ancora aperti.