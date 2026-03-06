Pubblicità in concessione a Google

Le reliquie di San Padre Pio arrivano a Taranto. L’appuntamento è fissato per l’11 e 12 marzo 2026 nella città vecchia, tra la Basilica Cattedrale di San Cataldo e la chiesa di San Domenico. Due giorni di preghiera e celebrazioni che coinvolgeranno fedeli, confraternite e associazioni del territorio jonico.

L’iniziativa è promossa dalla Basilica Cattedrale San Cataldo, dalla Confraternita Maria SS. Addolorata e San Domenico e dall’associazione “Taranto per San Pio”. Un momento particolarmente sentito per la comunità religiosa locale.

L’arrivo delle reliquie a Taranto

Le reliquie di San Pio da Pietrelcina – il frate cappuccino proclamato santo nel 2002 – saranno accolte mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 17:30 in Largo Arcivescovado. Da qui partirà un corteo verso la Basilica Cattedrale per un momento di testimonianza.

Nel corso della serata è prevista la testimonianza di Irene Gaeta, indicata come figlia spirituale di Padre Pio.

Il programma dell’11 marzo 2026

Ore 17:30 – Arrivo delle reliquie in Largo Arcivescovado e corteo verso la Basilica Cattedrale.

– Arrivo delle reliquie in Largo Arcivescovado e corteo verso la Basilica Cattedrale. Ore 18:30 – Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto.

– Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto. A seguire, traslazione delle reliquie verso la chiesa di San Domenico.

Tempo per confessioni, venerazione e preghiera personale.

Ore 22:30 – Chiusura della chiesa di San Domenico.

Il programma del 12 marzo 2026

Ore 8:30 – Apertura della chiesa.

– Apertura della chiesa. Ore 10:00 – Santa Messa (la chiesa resta aperta per la venerazione e la preghiera personale).

– Santa Messa (la chiesa resta aperta per la venerazione e la preghiera personale). Ore 17:30 – Rosario meditato.

– Rosario meditato. Ore 18:00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Emanuele Ferro, parroco di Taranto Vecchia.

– Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Emanuele Ferro, parroco di Taranto Vecchia. A seguire, partenza delle reliquie.

Il significato della visita per la comunità

L’arrivo delle reliquie rappresenta un momento di forte partecipazione religiosa per Taranto Vecchia e per l’intera diocesi. Eventi di questo tipo richiamano spesso fedeli anche dai comuni limitrofi della provincia e dal territorio jonico.

FAQ

Quando arrivano le reliquie di Padre Pio a Taranto?

L’arrivo è previsto per mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 17:30 in Largo Arcivescovado, a Taranto Vecchia.

Dove saranno custodite le reliquie?

Dopo l’accoglienza in Cattedrale, le reliquie saranno trasferite nella chiesa di San Domenico per la venerazione dei fedeli.

È possibile partecipare liberamente alle celebrazioni?

Sì, secondo il programma diffuso dagli organizzatori, i momenti di preghiera e le Messe sono aperti ai fedeli.

Quanto durerà la permanenza a Taranto?

Le reliquie resteranno in città per due giorni, l’11 e il 12 marzo 2026, con partenza al termine della celebrazione serale del 12 marzo.