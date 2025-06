Le temperature record a 37 °C già a giugno: come l’afa acuisce insonnia,...

Le temperature record a 37 °C già a giugno: come l’afa acuisce insonnia, ansia e disturbi muscolari

L’afa precoce porta in aumento tensione, malumore e capogiri, trasformando le notti estive in un vero incubo per molti