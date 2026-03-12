Pubblicità in concessione a Google

Il nuovo piano industriale del gruppo aerospaziale italiano guarda al futuro con numeri importanti. Ma nel territorio ionico cresce l’attenzione sul ruolo dello stabilimento Leonardo di Grottaglie. Pubblicità in concessione a Google

Il gruppo italiano dell’aerospazio e della difesa Leonardo guarda al futuro con un piano di crescita ambizioso. L’azienda ha presentato un aggiornamento del proprio piano industriale che prevede ordini complessivi fino a circa 142 miliardi di euro entro il 2030, sostenuti soprattutto dalla crescita della domanda globale nei settori della difesa, della sicurezza e delle tecnologie avanzate.

Numeri che riguardano l’intero gruppo ma che inevitabilmente sollevano una domanda anche nel territorio ionico e nella provincia di Taranto: quale ruolo avrà lo stabilimento Leonardo di Grottaglie nel nuovo scenario industriale?

Il polo aeronautico di Grottaglie

Lo stabilimento Leonardo di Grottaglie, situato nell’area industriale di Grottaglie in provincia di Taranto, rappresenta uno dei poli più avanzati in Europa nella lavorazione dei materiali compositi per l’aeronautica.

Nel sito produttivo pugliese vengono realizzate due importanti sezioni della fusoliera del Boeing 787 Dreamliner, uno degli aerei passeggeri più innovativi degli ultimi anni. La fabbrica produce una parte significativa della struttura del velivolo ed è diventata negli anni un punto di riferimento internazionale per le aerostrutture in fibra di carbonio.

Proprio questa forte specializzazione ha però reso il sito particolarmente legato alle dinamiche produttive del programma Boeing.

Il rallentamento degli ultimi anni

Negli ultimi anni il programma Boeing 787 ha attraversato diverse fasi di rallentamento, con effetti anche sui ritmi produttivi dello stabilimento di Grottaglie. Le revisioni dei piani produttivi e le difficoltà del mercato dell’aviazione civile hanno portato l’azienda a valutare nuove strategie industriali.

Per questo motivo Leonardo ha avviato un percorso di diversificazione delle attività del sito di Grottaglie, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da un unico grande programma aeronautico.

Nuovi programmi e diversificazione

Tra le iniziative annunciate negli ultimi anni c’è la decisione di affidare a Grottaglie anche l’assemblaggio finale del convertiplano AW609, un velivolo innovativo capace di decollare come un elicottero e volare come un aereo.

L’arrivo di nuove linee produttive potrebbe rappresentare un passaggio importante per garantire continuità industriale allo stabilimento e valorizzare le competenze sviluppate negli anni dai lavoratori.

Parallelamente il gruppo sta valutando diverse soluzioni strategiche per la divisione Aerostrutture, che comprende proprio il sito di Grottaglie insieme ad altri stabilimenti italiani. Tra le ipotesi allo studio c’è anche la creazione di una joint venture con partner industriali internazionali.

Una partita strategica per il territorio ionico

Per il territorio ionico e per l’indotto aeronautico della provincia di Taranto, il futuro dello stabilimento Leonardo di Grottaglie rappresenta una partita strategica. Il sito impiega centinaia di lavoratori diretti e sostiene un importante indotto industriale.

Le scelte che verranno prese nei prossimi anni, tra nuovi programmi produttivi e possibili partnership industriali, avranno quindi ricadute significative non solo per l’azienda ma per l’intero sistema economico locale.

Il piano che guarda al 2030 apre nuove prospettive di crescita per Leonardo. Per Grottaglie la sfida sarà quella di rafforzare il proprio ruolo nella filiera aeronautica internazionale e attrarre nuovi programmi industriali in uno dei settori tecnologici più strategici a livello globale.