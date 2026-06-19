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Libri di testo 2026/2027 in Puglia: al via le domande per il contributo regionale. Buone notizie per le famiglie pugliesi con figli che frequenteranno le scuole secondarie nel prossimo anno scolastico. La Regione Puglia ha aperto la procedura per richiedere il contributo destinato alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e dei sussidi didattici per l’anno scolastico 2026/2027.

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La misura è rivolta agli studenti residenti in Puglia che frequenteranno le scuole secondarie di primo e secondo grado e che rientrano nei limiti economici previsti dall’avviso pubblicato sulla piattaforma Studio in Puglia.

Al via le domande per i libri di testo 2026/2027

Le richieste possono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale Studio in Puglia. La prima finestra temporale è attiva dal 15 giugno al 15 luglio 2026. L’intervento rientra nelle misure regionali per il diritto allo studio e punta a sostenere le famiglie nelle spese scolastiche.

Anche gli studenti del territorio jonico e della provincia di Taranto che possiedono i requisiti previsti possono accedere al beneficio presentando la domanda entro i termini stabiliti.

Chi può richiedere il contributo

Possono presentare domanda gli studenti e le studentesse:

residenti in Puglia;

iscritti o da iscrivere alle scuole secondarie di primo grado;

iscritti o da iscrivere alle scuole secondarie di secondo grado;

in possesso dei requisiti economici previsti dall’avviso regionale.

La domanda può essere presentata direttamente dallo studente maggiorenne oppure da un genitore o tutore nel caso di minori.

Requisiti economici

Per accedere al contributo è necessario possedere un’attestazione ISEE in corso di validità.

ISEE fino a 13.000 euro per la generalità delle famiglie;

per la generalità delle famiglie; ISEE fino a 15.748,78 euro per nuclei familiari con tre o più figli.

I dati ISEE vengono acquisiti direttamente attraverso i sistemi collegati all’INPS, pertanto è importante che l’attestazione sia già disponibile al momento della presentazione della domanda.

Come presentare la domanda

La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente online tramite la piattaforma regionale Studio in Puglia, utilizzando le credenziali digitali previste dal sistema.

Prima di procedere è consigliabile verificare:

la validità dell’ISEE;

i dati anagrafici dello studente;

la corretta iscrizione scolastica per l’anno 2026/2027.

Per maggiori informazioni sul sistema scolastico italiano e sull’organizzazione della scuola secondaria di secondo grado, è possibile consultare la relativa scheda informativa.

Su Grottaglieinrete.it continueremo a seguire tutte le opportunità dedicate a studenti e famiglie del territorio.

Le scadenze da ricordare

La prima finestra per l’invio delle istanze resterà aperta fino al 15 luglio 2026. Eventuali ulteriori finestre straordinarie saranno comunicate successivamente dagli enti competenti.

FAQ

Chi può richiedere il contributo libri di testo?

Gli studenti residenti in Puglia che frequenteranno le scuole secondarie di primo o secondo grado e che rispettano i limiti ISEE previsti.

Qual è il limite ISEE?

13.000 euro per la generalità delle famiglie e 15.748,78 euro per nuclei con almeno tre figli.

Entro quando va presentata la domanda?

La prima finestra utile è aperta dal 15 giugno al 15 luglio 2026.

Dove si presenta la richiesta?

Esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale Studio in Puglia.

Il contributo copre tutti i libri?

L’importo viene definito dagli enti competenti e può coprire totalmente o parzialmente la spesa sostenuta in base alle risorse disponibili.

Seguici su Grottaglieinrete.it per gli aggiornamenti. Continueremo a pubblicare tutte le informazioni utili su scuola, agevolazioni e servizi per le famiglie del territorio.