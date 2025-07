Pubblicità in concessione a Google

Si informano i cittadini che la Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 282 del 26.06.2025 ha emanato l’avviso pubblico per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’anno scolastico 2025/2026 (ex Legge 448/1998, art. 27 -D.Lgs. 63/2017). Delibera di Giunta Regionale n. 546/25.

Pubblicità in concessione a Google

Un’opportunità importante per tante famiglie pugliesi, pensata per garantire il diritto allo studio e sostenere chi si trova in condizioni economiche difficili.

Chi può fare domanda per i libri di testo

Possono accedere al beneficio gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a € 10.632,94.

Per i nuclei con ISEE fino a € 14.000 è possibile accedere in presenza di specifiche condizioni (come certificazione di disabilità, famiglie numerose, ecc.).

Quando e come presentare la domanda

La domanda si presenta esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata della Regione Puglia: https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it

Il periodo utile per l’invio delle domande è:

dal 4 luglio 2025 (ore 12:00)

fino alle ore 12:00 del 4 agosto 2025

Cosa serve per fare domanda

Codice fiscale dello studente e del genitore richiedente

Certificazione ISEE in corso di validità

Scuola e classe frequentata nell’a.s. 2025/2026

SPID, CIE o CNS per accedere alla piattaforma

In caso di difficoltà, è possibile rivolgersi ai CAF o agli sportelli informativi del Comune di residenza.

Ulteriori informazioni

Per ogni dettaglio, è possibile consultare l’avviso completo sul sito della Regione o rivolgersi all’Ufficio Scuola del proprio Comune.

Un aiuto concreto per le famiglie

L’accesso alla scuola e allo studio passa anche dal diritto di avere libri e materiali didattici adeguati. Questa misura vuole alleggerire il peso delle spese scolastiche, offrendo a tutti i ragazzi e ragazze le stesse possibilità di crescere e imparare.