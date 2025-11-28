Dicembre è arrivato, con le sue luci soffuse, le serate che si allungano e l’atmosfera che profuma di attesa. A Grottaglie, nel cuore del centro storico, c’è un indirizzo diventato ormai riferimento per chi ama mangiare con i sensi: Macchiaviva Bistrot. Tutta la brigata e operativa e pronta a rendere questo mese una festa del gusto, dell’emozione e della condivisione.
Un luogo che non è solo tavola, ma rifugio: tra pietre antiche, calore, passione e cura. Un posto dove ogni cena può diventare un ricordo da custodire.
Dicembre da vivere: musica, eventi e tanta tavola
Dicembre al Macchiaviva non sarà una semplice attesa del Natale: sarà un viaggio di gusto, emozioni e momenti speciali. Ti aspettano:
- serate con musica d’autore, per cenare accompagnati da note scelte e suggestive;
- eventi tematici, pensati per chi ama condividere non solo un piatto, ma un’esperienza;
- aspettative alte, con piatti nuovi, materie prime freschissime e una cucina che interpreta la stagione con sensibilità.
E per non perdere nessuna novità, l’invito arriva con un gesto: segui il Macchiaviva sui social — disponibile qui sotto e sui nostri canali — e resta sempre aggiornato su menu, serate, eventi e apertura prenotazioni.
Un menù autunno‑inverno pensato per emozionare
Lo chef Luigi Pizzoleo firma un menù che è un racconto di stagione, territorio e anima. Ogni piatto nasce dalla cura per le materie prime, dalla scelta di ingredienti selezionati e — soprattutto — dall’idea che mangiare non è solo nutrirsi, ma un gesto di bellezza e memoria. I piatti del Macchiaviva evocano gusto, consistenza e aroma.
Ecco alcune delle creazioni pensate per rendere speciale ogni tua cena:
- Risotto alla crema di zucca, salsiccia e gorgonzola — vellutato, avvolgente: la dolcezza della zucca incontra la sapidità intensa della salsiccia, con il gorgonzola che regala cremosità e un retrogusto profondo. Ogni cucchiaio è come un abbraccio caldo, perfetto per le serate più fresche.
- Ravioli “homemade” ripieni di gamberi e burrata su bisque di crostacei — pasta fresca tirata a mano, cuore di burrata morbida e gamberi succosi, adagiati su una bisque ricca e saporita che richiama l’odore del mare. Un piatto che parla di eleganza, delicatezza e profondità, un equilibrio perfetto tra terra e mare.
- Parmigiana di zucca — una reinterpretazione raffinata di un classico: la zucca, dolce e carnosa, sostituisce la melanzana, arricchita da strati saporiti e texture avvolgenti. Ideale per chi ama piatti ricchi di gusto ma legati alla terra, per chi cerca comfort senza rinunciare a eleganza e originalità.
- Filetto di manzo in veste invernale — tenero, succoso, cotto con cura e servito con contorni stagionali capaci di esaltare ogni morso. Pensato per le cene che vogliono essere un piccolo rito, una celebrazione del gusto.
- Polpo in doppia cottura su crema di stagione — tecnica e sapore: la doppia cottura regala una consistenza perfetta, la crema e le verdure di stagione aggiungono profondità e armonia. Per chi ama il mare e la cucina fatta con rispetto e fantasia.
- Millefoglie al mascarpone e frutti rossi — dolcezza e leggerezza per chiudere con eleganza: la friabilità della sfoglia, la cremosità del mascarpone, l’acidità e la freschezza dei frutti rossi. Una chiusura che invita a tornare.
Ogni piatto non è solo una portata: è un’esperienza pensata per coccolare, sorprendere, appagare. Perché — come dicono gli esperti — un buon piatto si racconta con i sensi, non basta descriverlo.
Dicembre è qui: prenota ora la tua serata speciale
Dicembre è un mese di incontri: tra amici, colleghi, parenti, compagni di squadra. Le tavole si riempiono di risate, brindisi, desideri condivisi. Se cerchi un luogo che sappia accoglierti con calore, sapore e bellezza — Macchiaviva è pronto ad essere la tua casa per una sera.
Consigliamo di prenotare per tempo, perché le cene di dicembre tendono a riempirsi in fretta:
- cene aziendali o di gruppo
- cene post‑allenamento o di squadra sportiva
- cene tra amici o in famiglia
- serate romantiche o conviviali
Sia a pranzo che a cena, Macchiaviva sarà aperto e pronto ad accoglierti.
Ogni giovedì: “Giovedì d’Autore” — musica e tavola, un connubio perfetto
La magia non finisce col piatto. Ogni giovedì torna l’appuntamento con la musica: Giovedì d’Autore, serate di buona cucina accompagnate da note selezionate, dove ogni portata diventa parte di una colonna sonora. Atmosfera calda, emozione condivisa, sapori e suoni che si intrecciano.
Un’esperienza completa: per occhi, naso, gola, orecchie… per cuore e ricordi.
Rimani connesso con un semplice gesto
Vuoi sapere subito quando si aprono le prenotazioni, quando escono i nuovi piatti, quando ci saranno eventi e sorprese? Segui il Macchiaviva sui social o qui su Gir e resta aggiornato.
Dicembre ti aspetta. Con colori caldi, profumi avvolgenti e piatti da ricordare.
Prenota ora al 377 393 7477. Vieni a vivere Macchiaviva.