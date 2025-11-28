Pubblicità in concessione a Google

Dicembre è arrivato, con le sue luci soffuse, le serate che si allungano e l’atmosfera che profuma di attesa. A Grottaglie, nel cuore del centro storico, c’è un indirizzo diventato ormai riferimento per chi ama mangiare con i sensi: Macchiaviva Bistrot. Tutta la brigata e operativa e pronta a rendere questo mese una festa del gusto, dell’emozione e della condivisione.

Pubblicità in concessione a Google

Un luogo che non è solo tavola, ma rifugio: tra pietre antiche, calore, passione e cura. Un posto dove ogni cena può diventare un ricordo da custodire.

Dicembre da vivere: musica, eventi e tanta tavola

Dicembre al Macchiaviva non sarà una semplice attesa del Natale: sarà un viaggio di gusto, emozioni e momenti speciali. Ti aspettano:

serate con musica d’autore , per cenare accompagnati da note scelte e suggestive;

, per cenare accompagnati da note scelte e suggestive; eventi tematici , pensati per chi ama condividere non solo un piatto, ma un’esperienza;

, pensati per chi ama condividere non solo un piatto, ma un’esperienza; aspettative alte, con piatti nuovi, materie prime freschissime e una cucina che interpreta la stagione con sensibilità.

E per non perdere nessuna novità, l’invito arriva con un gesto: segui il Macchiaviva sui social — disponibile qui sotto e sui nostri canali — e resta sempre aggiornato su menu, serate, eventi e apertura prenotazioni.

Un menù autunno‑inverno pensato per emozionare

Lo chef Luigi Pizzoleo firma un menù che è un racconto di stagione, territorio e anima. Ogni piatto nasce dalla cura per le materie prime, dalla scelta di ingredienti selezionati e — soprattutto — dall’idea che mangiare non è solo nutrirsi, ma un gesto di bellezza e memoria. I piatti del Macchiaviva evocano gusto, consistenza e aroma.

Ecco alcune delle creazioni pensate per rendere speciale ogni tua cena:

Risotto alla crema di zucca, salsiccia e gorgonzola — vellutato, avvolgente: la dolcezza della zucca incontra la sapidità intensa della salsiccia, con il gorgonzola che regala cremosità e un retrogusto profondo. Ogni cucchiaio è come un abbraccio caldo, perfetto per le serate più fresche.

— vellutato, avvolgente: la dolcezza della zucca incontra la sapidità intensa della salsiccia, con il gorgonzola che regala cremosità e un retrogusto profondo. Ogni cucchiaio è come un abbraccio caldo, perfetto per le serate più fresche. Ravioli “homemade” ripieni di gamberi e burrata su bisque di crostacei — pasta fresca tirata a mano, cuore di burrata morbida e gamberi succosi, adagiati su una bisque ricca e saporita che richiama l’odore del mare. Un piatto che parla di eleganza, delicatezza e profondità, un equilibrio perfetto tra terra e mare.

— pasta fresca tirata a mano, cuore di burrata morbida e gamberi succosi, adagiati su una bisque ricca e saporita che richiama l’odore del mare. Un piatto che parla di eleganza, delicatezza e profondità, un equilibrio perfetto tra terra e mare. Parmigiana di zucca — una reinterpretazione raffinata di un classico: la zucca, dolce e carnosa, sostituisce la melanzana, arricchita da strati saporiti e texture avvolgenti. Ideale per chi ama piatti ricchi di gusto ma legati alla terra, per chi cerca comfort senza rinunciare a eleganza e originalità.

— una reinterpretazione raffinata di un classico: la zucca, dolce e carnosa, sostituisce la melanzana, arricchita da strati saporiti e texture avvolgenti. Ideale per chi ama piatti ricchi di gusto ma legati alla terra, per chi cerca comfort senza rinunciare a eleganza e originalità. Filetto di manzo in veste invernale — tenero, succoso, cotto con cura e servito con contorni stagionali capaci di esaltare ogni morso. Pensato per le cene che vogliono essere un piccolo rito, una celebrazione del gusto.

— tenero, succoso, cotto con cura e servito con contorni stagionali capaci di esaltare ogni morso. Pensato per le cene che vogliono essere un piccolo rito, una celebrazione del gusto. Polpo in doppia cottura su crema di stagione — tecnica e sapore: la doppia cottura regala una consistenza perfetta, la crema e le verdure di stagione aggiungono profondità e armonia. Per chi ama il mare e la cucina fatta con rispetto e fantasia.

— tecnica e sapore: la doppia cottura regala una consistenza perfetta, la crema e le verdure di stagione aggiungono profondità e armonia. Per chi ama il mare e la cucina fatta con rispetto e fantasia. Millefoglie al mascarpone e frutti rossi — dolcezza e leggerezza per chiudere con eleganza: la friabilità della sfoglia, la cremosità del mascarpone, l’acidità e la freschezza dei frutti rossi. Una chiusura che invita a tornare.

Ogni piatto non è solo una portata: è un’esperienza pensata per coccolare, sorprendere, appagare. Perché — come dicono gli esperti — un buon piatto si racconta con i sensi, non basta descriverlo.

Dicembre è qui: prenota ora la tua serata speciale

Dicembre è un mese di incontri: tra amici, colleghi, parenti, compagni di squadra. Le tavole si riempiono di risate, brindisi, desideri condivisi. Se cerchi un luogo che sappia accoglierti con calore, sapore e bellezza — Macchiaviva è pronto ad essere la tua casa per una sera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @macchiaviva_bistrot_grottaglie

Consigliamo di prenotare per tempo, perché le cene di dicembre tendono a riempirsi in fretta:

cene aziendali o di gruppo

cene post‑allenamento o di squadra sportiva

cene tra amici o in famiglia

serate romantiche o conviviali

Sia a pranzo che a cena, Macchiaviva sarà aperto e pronto ad accoglierti.

Ogni giovedì: “Giovedì d’Autore” — musica e tavola, un connubio perfetto

La magia non finisce col piatto. Ogni giovedì torna l’appuntamento con la musica: Giovedì d’Autore, serate di buona cucina accompagnate da note selezionate, dove ogni portata diventa parte di una colonna sonora. Atmosfera calda, emozione condivisa, sapori e suoni che si intrecciano.

Un’esperienza completa: per occhi, naso, gola, orecchie… per cuore e ricordi.

Rimani connesso con un semplice gesto

Vuoi sapere subito quando si aprono le prenotazioni, quando escono i nuovi piatti, quando ci saranno eventi e sorprese? Segui il Macchiaviva sui social o qui su Gir e resta aggiornato.

Dicembre ti aspetta. Con colori caldi, profumi avvolgenti e piatti da ricordare.

Prenota ora al 377 393 7477. Vieni a vivere Macchiaviva.