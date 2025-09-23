Pubblicità in concessione a Google

Ci sono posti che raccontano storie anche senza parlare. Che ti accolgono con un’atmosfera, con un profumo, con un dettaglio pensato. Macchiaviva Bistrot è uno di questi luoghi. Un bistrot che non è solo ristorante, ma esperienza. Che unisce estetica e sostanza, creatività e memoria.

Dopo una stagione di successi, piatti indimenticabili e clienti conquistati, Macchiaviva è pronto a voltare pagina. Presto arriverà un nuovo menù, frutto di un lavoro attento e ispirato, dove ogni proposta nasce per sorprendere il palato e accendere l’immaginazione.

Filosofia Macchiaviva: più di un bistrot

Macchiaviva Bistrot è nato con un obiettivo chiaro: proporre una cucina che non sia solo da gustare, ma da vivere. Ogni piatto racconta una storia, ogni dettaglio è curato per creare connessioni emotive con chi siede a tavola. Lo chef Luigi Pizzoleo guida la brigata con rigore, tecnica e una visione che guarda oltre il piatto.

Il nuovo menù: un’anteprima

Il nuovo menù si prepara a portare in tavola nuovi capitoli di gusto. Piatti nati per lasciare il segno, come questi tre, che vi anticipiamo in esclusiva:

Baccalà in tre consistenze : baccalà mantecato, maionese di baccalà e la sua pelle croccante. Una sinfonia di texture e sapori, tra cremosità, sapidità e croccantezza.

: baccalà mantecato, maionese di baccalà e la sua pelle croccante. Una sinfonia di texture e sapori, tra cremosità, sapidità e croccantezza. Risotto con crema di zucca, salsiccia e gorgonzola : comfort food d’autore, capace di fondere dolcezza e intensità in ogni cucchiaio.

: comfort food d’autore, capace di fondere dolcezza e intensità in ogni cucchiaio. Polpo in doppia cottura su crema di zucca e verdure di stagione: un piatto che racconta l’autunno con colori caldi, profumi avvolgenti e grande equilibrio.

Caprese 2.0: quando il piatto diventa video

Tra i piatti più amati del menù attuale c’è lei: la Caprese 2.0. Una rivisitazione moderna e raffinata che ha conquistato occhi e palati. Nel video che la ritrae, si può ammirare tutta la cura dell’impiattamento, l’equilibrio cromatico, la delicatezza dei gesti in cucina. Una delizia che ha fatto innamorare tutti, e che resterà nel cuore di chi ha avuto la fortuna di provarla.

Perché non puoi perdertelo

Il nuovo menù è un invito. A tornare, se ci sei già stato. A scoprire, se ancora non conosci Macchiaviva. È un’occasione per lasciarsi emozionare ancora, in un luogo dove la cucina diventa arte e l’ospitalità è un valore.

In un’estate in cui Grottaglie si è accesa di cultura e bellezza, Macchiaviva ha rappresentato una delle tappe più amate e raccontate. Ora si prepara a rinnovarsi, senza perdere la sua anima. Non resta che prenotare, e vivere un’esperienza che sa di futuro, territorio e cuore.

