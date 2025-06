MacchiaViva Bistrot: Grottaglie celebra la nuova rivoluzione culinaria con Luigi Pizzoleo

Pubblicità in concessione a Google

Un percorso di successo: Anna e Loredana Ballo

Negli ultimi dieci anni, MacchiaViva Bistrot, gestito da Anna e Loredana Ballo, ha rappresentato un punto di riferimento per la ristorazione nel centro storico di Grottaglie. Una storia fatta di coraggio, originalità, professionalità e amore per la cucina, che ha conquistato i palati locali e non.

Il passaggio di testimone a Luigi Pizzoleo

Anna e Loredana hanno annunciato che dal 22 giugno avrebbero affidato la gestione a nuove giovani mani. L’imminente riapertura (fissata per il 17 luglio) segna l’inizio di una nuova era, sotto la guida della nuova società con a capo Luigi Pizzoleo, mente e visione del rilancio.

Le novità nel menu: pasta fresca e tecniche moderne

Pizzoleo, forte di un decennio di esperienza maturata all’estero, si occuperà della direzione e della formazione del team. Il nuovo menù porta la sua firma progettuale, fondendo la pasta fresca lavorata a mano con tecniche moderne come la cottura sotto vuoto a bassa temperatura. La sua impronta sarà riconoscibile in ogni piatto.

Ortaggi di stagione e ingredienti a km 0

MacchiaViva si riconferma porta bandiera del km 0: gli ortaggi di stagione provengono direttamente da fornitori locali selezionati, per garantire freschezza e sostenibilità. Un legame forte con il territorio di Grottaglie e della provincia di Taranto.

La ristorazione a Grottaglie e il valore del centro storico

Il centro storico di Grottaglie è oggi uno dei poli culturali e gastronomici più vitali della Puglia. I suoi vicoli accolgono una crescente offerta enogastronomica che attira turisti e amanti della buona cucina da tutta Italia. In questo contesto, MacchiaViva si conferma attore protagonista.

Date e modalità di riapertura

Segna sul calendario: la riapertura è prevista per il 17 luglio 2025. I tempi tecnici dal 22 giugno serviranno per predisporre cucina, menù e formazione del personale. Il locale resterà chiuso solo per il tempo necessario, per poi riaccogliere i clienti in una veste rinnovata.

Per la comunità grottagliese, il nuovo MacchiaViva rappresenta un segnale positivo: innovazione senza rinunciare alle radici. È la conferma che investire in giovani talenti e sostenibilità può generare valore per tutta la filiera locale.

Cosa dicono Anna e Loredana

Anna e Loredana, sui loro canali Instagram, hanno scritto: “Abbiamo deciso di lasciare il timone a Luigi, un giovane con grande passione e esperienza internazionale.”

Prospettive future e primi assaggi

Cosa aspettarsi dal nuovo menu? Ecco alcuni spunti:

Pasta fresca ripiena e non, lavorata a mano ogni giorno

Cotture sottovuoto per pesce e carne

Contorni con ortaggi freschi, crudi e cotti

Piatti vegetariani

La città è in fermento: Grottaglie si prepara ad accogliere una nuova esperienza culinaria, una finestra aperta sul futuro. Una sfida che parte dal basso – dal cuore del centro storico – e punta a emozionare, nutrire e raccontare storie attraverso il gusto.

Nel cuore di Grottaglie, il 17 luglio, MacchiaViva Bistrot rialzerà il sipario: vieni a scoprire la vera pasta fresca, le texture raffinate, il calore di un bistrot che continua a crescere. Il testimone è stato passato, ma la promessa resta: tradizione, qualità e innovazione in ogni piatto. Il nuovo MacchiaViva vi aspetta!