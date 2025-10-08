Pubblicità in concessione a Google

Nel cuore del centro storico di Grottaglie, tra vicoli di pietra e profumi d’estate, c’è un luogo dove ogni piatto è un viaggio. Macchiaviva Bistrot non è solo un ristorante: è un’esperienza fatta di ricerca, amore per il territorio e visione gastronomica. Con l’arrivo dell’autunno, lo chef Luigi Pizzoleo presenta un nuovo menù che promette di sorprendere e conquistare. Un menù pensato per raccontare la stagione, con ingredienti selezionati e lavorati con delicatezza e audacia.

È proprio la stagionalità il cuore pulsante della filosofia di Macchiaviva. Piatti che cambiano col tempo, che seguono il ritmo della natura. Freschezza, qualità e creatività: un tris vincente che rende ogni assaggio una scoperta.

La filosofia di Macchiaviva: cucina che evolve con la natura

Chi conosce Macchiaviva sa bene che qui nulla è lasciato al caso. Ogni piatto nasce da un pensiero, da un’intuizione. Ma anche da un profondo rispetto per ciò che la natura offre. Il nuovo menù stagionale è un inno alla freschezza, alla materia prima, all’essenzialità trasformata in eleganza.

Lo chef Luigi Pizzoleo, dopo esperienze internazionali in Francia e Svizzera, ha scelto di tornare nella sua terra per costruire qualcosa di unico. Ogni piatto è un equilibrio tra memoria e innovazione, tra tecnica e istinto.

Il nuovo menù: piatti che raccontano la stagione

Nel nuovo menù troviamo piatti caldi e avvolgenti, pensati per le serate autunnali, ma anche proposte leggere e fragranti, per chi cerca gusto senza rinunciare alla freschezza. Ecco alcune delle creazioni più rappresentative:

Vellutata di zucca e castagne : morbida, profumata, con il tocco aromatico dell’olio al basilico.

: morbida, profumata, con il tocco aromatico dell’olio al basilico. Baccalà in tre consistenze : mantecato, in maionese e pelle croccante.

: mantecato, in maionese e pelle croccante. Ravioli ripieni di gamberi e burrata : scrigni di freschezza che si fondono nella bisque di crostacei.

: scrigni di freschezza che si fondono nella bisque di crostacei. Paccheri con ragù di polpo : intensi, profumati, con tutto il sapore del Mediterraneo.

: intensi, profumati, con tutto il sapore del Mediterraneo. Parmigiana di zucca : senza pomodoro, cremosa e irresistibile. Un omaggio vegetale alla tradizione.

: senza pomodoro, cremosa e irresistibile. Un omaggio vegetale alla tradizione. Polpo in doppia cottura su crema di zucca : tenero, grigliato, dolce e aromatico.

: tenero, grigliato, dolce e aromatico. Millefoglie al mascarpone e frutti di bosco: il dolce perfetto per chiudere con dolcezza e freschezza.

Ingredienti freschi, locali e consapevoli

Il vero segreto? La materia prima. Nulla è lasciato al caso: ogni ingrediente viene selezionato con attenzione maniacale. Il rispetto della filiera, dei piccoli produttori, della biodiversità è parte integrante della missione del Macchiaviva. Dai cardoncelli freschi ai formaggi locali, dalle verdure di stagione fino ai pesci del Mediterraneo, tutto racconta il territorio. E lo fa in modo sincero, diretto, emozionale.

Focus sui piatti protagonisti

Tra le novità più amate del nuovo menù, ci sono tre piatti che rappresentano perfettamente la filosofia di Macchiaviva Bistrot: gusto, tecnica, territorio e stagionalità.

Risotto crema di zucca, salsiccia e gorgonzola : un piatto che racconta l’autunno. La dolcezza della zucca si fonde con l’intensità della salsiccia e la cremosità pungente del gorgonzola. Ogni cucchiaio è avvolgente, rotondo, soddisfacente.

: un piatto che racconta l’autunno. La dolcezza della zucca si fonde con l’intensità della salsiccia e la cremosità pungente del gorgonzola. Ogni cucchiaio è avvolgente, rotondo, soddisfacente. Ravioli “homemade” ripieni di gamberi e burrata su bisque di crostacei : un perfetto equilibrio tra mare e freschezza. La pasta fresca racchiude un cuore cremoso e delicato, mentre la bisque intensifica il gusto con note iodate e profonde.

: un perfetto equilibrio tra mare e freschezza. La pasta fresca racchiude un cuore cremoso e delicato, mentre la bisque intensifica il gusto con note iodate e profonde. Parmigiana di zucca: una reinterpretazione raffinata di un grande classico. La zucca prende il posto della melanzana, offrendo una consistenza setosa e un sapore dolce che si abbina perfettamente alla stratificazione dei formaggi. Vegetariana, elegante, irresistibile.

Un’esperienza da vivere a pranzo e a cena

Il Macchiaviva è aperto sia a pranzo che a cena, offrendo due momenti diversi ma ugualmente speciali. A pranzo si respira un’atmosfera luminosa, rilassata, perfetta per godersi un pasto raffinato senza fretta. La sera, invece, luci soffuse e mise en place curate creano un ambiente intimo, elegante, dove ogni dettaglio parla la lingua dell’accoglienza.

Appena seduti, un benvenuto speciale: calice di prosecco, focaccia fatta in casa, stracciatella, pomodorini confit e pesto di basilico. Un piccolo gesto che racchiude tutta la filosofia del luogo: semplicità, qualità, generosità.

Che tu sia un amante della carne, un appassionato di pesce o un curioso esploratore del mondo vegetariano, qui troverai sempre un piatto che parla la tua lingua.

E non dimenticare: questo menù sarà disponibile ancora per poco. A breve, nuove sorprese stagionali arriveranno per raccontare un altro capitolo di questa bellissima avventura gastronomica.

Non lasciarti raccontare: vivilo

Il nuovo menù del Macchiaviva è un invito a rallentare, assaporare, riscoprire il valore del cibo autentico. È un percorso sensoriale che parte dalla terra e arriva al cuore, passando per sapori che sorprendono e conquistano.

Vieni a scoprire la nuova stagione del gusto a Grottaglie.

Prenota il tuo tavolo al Macchiaviva Bistrot. Perché certe esperienze non si leggono: si vivono.