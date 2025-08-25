Maltempo a Grottaglie: operai al lavoro anche stamattina dopo la tromba d’aria

Pubblicità in concessione a Google

Grottaglie si risveglia dopo il violento maltempo di ieri che ha colpito la città con una tromba d’aria e raffiche di vento. L’Amministrazione comunale, già intervenuta tempestivamente nelle ore successive all’evento, è attiva anche questa mattina con operazioni di messa in sicurezza delle aree interessate, in particolare in via Pignatelli e via XXV Aprile, dove si sono registrati i danni maggiori. Squadre tecniche e operai sono al lavoro per liberare le strade da alberi caduti e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Pubblicità in concessione a Google