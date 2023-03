Pubblicità in concessione a Google

Si conferma la previsione del ritorno all’inverno per il meteo in Provincia di Taranto. Da lunedì sarà in azione un ciclone freddo che porterà maltempo con piogge e temporali, venti forti e violente mareggiate.

Non lasciamoci ingannare dal tempo mite e soleggiato del week end, quando, con anche l’avvio dell’ora legale, avremo giornate soleggiate, miti e lunghe, con temperature prettamente primaverili.

Da lunedì invece la vera sorpresa: il meteo in Provincia di Taranto il tempo comincerà a cambiare rapidamente nella giornata di lunedì, in particolare dal pomeriggio, la giornata di tempo instabile farà registrare le prime piogge.

Le piogge saranno in attenuazione martedì ma sarà in rinforzo il vento con forti raffiche. Cominciano a scendere repentinamente le temperature fino ad un vero e proprio crollo termico che si registrerà mercoledì, portando i valori minimi di Taranto e Grottaglie vicini ai 2° C mentre a Martina Franca si toccheranno gli 0° C. Le massime restano molto fredde per il periodo: non oltre i 7° e 10° C.

Sarà la giornata più fredda della prossima settimana, da giovedì, gradualmente ritornerà il clima mite.