Secondo quanto riportato da Coldiretti Puglia, nel solo mese di agosto 2025 si sono verificati ben 22 eventi estremi nella regione, tra bombe d’acqua, grandinate e trombe d’aria. Il dato, diffuso sulla base dell’analisi dei dati dell’European Severe Weather Database (ESWD), segnala un chiaro incremento della frequenza e dell’intensità di questi fenomeni climatici.

Le zone più colpite risultano essere il Salento e la provincia di Foggia, dove si sono registrati danni consistenti alle coltivazioni agricole, vigneti, uliveti e infrastrutture rurali. Coldiretti sottolinea la necessità di interventi strutturali per la prevenzione e gestione delle emergenze climatiche, così da tutelare il settore agricolo pugliese, già fortemente provato dalla crisi idrica e dalle malattie delle piante.