Pubblicità in concessione a Google

A causa delle forti raffiche di vento previste dall’allerta arancione della Protezione Civile Regione Puglia (vento da forte a burrasca e possibili mareggiate), per motivi di sicurezza il Sindaco di Grottaglie ha disposto la chiusura del cimitero comunale per tutta la giornata di oggi, 17 febbraio 2026, e comunque fino al cessare delle condizioni meteo avverse.

Pubblicità in concessione a Google

Il provvedimento è cautelare: i venti forti possono causare caduta di rami, alberi o strutture metalliche nell’area cimiteriale. Accesso consentito solo per eventuali tumulazioni non rinviabili.

Dopo la grandinata di questa notte, si raccomanda massima prudenza negli spostamenti e attenzione a possibili criticità sul territorio.